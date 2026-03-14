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El ‘impuesto’ invisible que encarece la vivienda: las redes organizadas ya extorsionan al 43% de las obras en España

Un informe alerta sobre el impacto económico del crimen en la edificación: retrasos de hasta un mes y un aumento de costes que acaba en el comprador. La construcción en España se enfrenta a un enemigo silencioso que ya no solo roba material, sino que condiciona la viabilidad financiera de los proyectos. El sector ha pasado de sufrir hurtos esporádicos a enfrentarse a una profesionalización delictiva que afecta directamente al bolsillo del ciudadano. Según los datos del reciente ‘Crime Report 2025’ elaborado por BauWatch (proveedor europeo de s

| etiquetas: el , ‘impuesto’ , invisible , que , encarece , la , vivienda: , las , redes , organizada
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6 comentarios
4 1 2 K -20 Vivienda
#1 euacca
Igual si las obras no comparan material robado no le robarían material a las obras.
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Raziel_2 #2 Raziel_2
#1 Y que la extorsión hace inviables los proyectos tambien esta por ver. Me gustaria ver un mapa para saber la distribución real de los robos y su impacto.
1 K 22
#3 rafeame
#1 a lo mejor les invitan a comprarlo, no lo sé.
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Alfon_Dc #4 Alfon_Dc *
#1
No tiene nada que ver..te explico como funciona..llegan unos o dos hombres...bailando y dando palmas.. y te preguntan si quieres que te vigilen la obra pagandolesp una cuota mensual,(sin factura, obvio!!) la vigilancia consiste en ponerte su cartelito,suele ser una rueda de un carro , bien visible, para que otros amantes del baile y las palmas no te molesten..si accedes, las cuotas van creciendo..si no accedes.. pues pasa como con los gorrillas, te revientan o roban todo lo que puedan.
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#5 Almirantecaraculo
#4 pero luego un par de mordidas al comisario y al cacique de la zona y todos contentos. La España de siempre.
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#6 molybdate
Habría apostado a que el título se refería a las inmobiliarias
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menéame