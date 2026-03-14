El ‘impuesto’ invisible que encarece la vivienda: las redes organizadas ya extorsionan al 43% de las obras en España

Un informe alerta sobre el impacto económico del crimen en la edificación: retrasos de hasta un mes y un aumento de costes que acaba en el comprador. La construcción en España se enfrenta a un enemigo silencioso que ya no solo roba material, sino que condiciona la viabilidad financiera de los proyectos. El sector ha pasado de sufrir hurtos esporádicos a enfrentarse a una profesionalización delictiva que afecta directamente al bolsillo del ciudadano. Según los datos del reciente ‘Crime Report 2025’ elaborado por BauWatch (proveedor europeo de s