¿Qué impacto tendrá la guerra en Irán en los bolsillos? Analizamos tres escenarios económicos

El más optimista es una desescalada rápida. El barril de petróleo no superaría los 90 dólares y en España la gasolina se encarecería 10 céntimos por litro. Un segundo escenario, considerado más probable, contempla una sucesión de ataques selectivos durante varias semanas. El barril podría escalar hasta los 120 dólares y el precio de la gasolina superar el euro con 70 céntimos por litro. En el tercero sería la destrucción de instalaciones petroleras en Irán o en Arabia Saudí. El barril llegaría a 180 dólares y la gasolina rozaría los 2€/litro.