¿Qué impacto tendrá la guerra en Irán en los bolsillos? Analizamos tres escenarios económicos

¿Qué impacto tendrá la guerra en Irán en los bolsillos? Analizamos tres escenarios económicos

El más optimista es una desescalada rápida. El barril de petróleo no superaría los 90 dólares y en España la gasolina se encarecería 10 céntimos por litro. Un segundo escenario, considerado más probable, contempla una sucesión de ataques selectivos durante varias semanas. El barril podría escalar hasta los 120 dólares y el precio de la gasolina superar el euro con 70 céntimos por litro. En el tercero sería la destrucción de instalaciones petroleras en Irán o en Arabia Saudí. El barril llegaría a 180 dólares y la gasolina rozaría los 2€/litro.

#2 DotorMaster
En los bolsillos de quién exactamente?
HartzBaltz #12 HartzBaltz
#2 has dado en el clavo!
#17 capitan.meneito
#2 en el tuyo y en el mío :foreveralone:
HAL9K #13 HAL9K
En Plenergy, Ballenoil y Pretroprix (las lowcost de mi zona) el gasoil ha pasado de 1.25 a 1.70.
#14 elBerzas
que cachondos: " y el precio de la gasolina superar el euro con 70 céntimos por litro..". En mi gasolinera el gasoleo A hoy a 1,79€ el de calefacción a 1,50€
azathothruna #5 azathothruna
Las empresas de paneles solares, baterias y demas, estan que festejan duro
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano *
Por ejemplo: Los agricultores denuncian una subida especulativa del gasoil (25%) y los fertilizantes (40%)

HartzBaltz #15 HartzBaltz
Basta de decir guerra de Iran, es una guerra de los estados criminales de Usa e Israel.
Cehona #8 Cehona
Con la caida de liquidez de Black Rock y Blackstone, explotará la burbuja inmobiliaria y bajaran los precios de los zulos de la sueca Idealista.
Javi_Pina #1 Javi_Pina *
Eso solo es con gasolinas y gasoleos, per se hacen muchas nas cosas con petróleo, como plástico, y como hoy en día casi nada lleva plástico...

Y a su vez al incrementar el coste de la energía también sube todo, aparte del sobrecoste del transporte

Y los efectos de bloquear estrecho de Hormuz aparte
pax0r #3 pax0r
#1 estrecho de qué?
pax0r #7 pax0r
#6 bueno si lo dices en persa vale xD
Javi_Pina #9 Javi_Pina
#7 En persa "Tangeh-ye Hormoz" según Wikipedia en castellano es válido de las dos formas pero me pareció con H más apropiada al parecerse más al nombre original
ElBeaver #11 ElBeaver
El bolsillo de los dueños de las gasolineras ya se está llenando un 60% más que la semana pasada con combustible que compraron hace meses al precio más bajo posible. Además, el gobierno también recibirá un aumento significativo por los impuestos.
#16 DotorMaster
#11 jaja cómo has metido con calzador tu pullita al gobierno.
