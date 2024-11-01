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Imágenes satelitales muestran incendios en estaciones de bombeo en oleoducto de Emiratos Árabes Unidos que escapaba del bloqueo del Estrecho de Ormuz [eng]

Imágenes satelitales muestran incendios en estaciones de bombeo en oleoducto de Emiratos Árabes Unidos que escapaba del bloqueo del Estrecho de Ormuz [eng]

Imágenes satelitales han revelado el día 30 de marzo incendios en dos estaciones de bombeo a lo largo del oleoducto Habshan-Fujairah, de 1,5 millones de barriles diarios (mbd), que transporta petróleo desde Abu Dhabi hasta el puerto de Fujairah, evitando el estrecho de Ormuz. Aún no se ha confirmado oficialmente la causa de los incendios ni si fueron accidentales o provocados. Los observadores de seguridad regionales siguen de cerca la situación, dadas las posibles implicaciones para los mercados petroleros mundiales y la seguridad marítima.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , consumo , petróleo , irán , ataques
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4 comentarios
8 2 0 K 114 actualidad
alehopio #2 alehopio
Durante los próximos días los analistas observarán la actividad de carga en el puerto de Fujairah que es hacia donde bombean las estaciones incendiadas. Es una de las formas más fiables de confirmar si el oleoducto Habshan–Fujairah (también conocido como ADCOP) está operativo.

A finales de marzo de 2026, los datos de rastreo muestran que las cargas en Fujairah promediaron 1,9 millones de barriles diarios (mbd), un aumento del 57% respecto al año anterior.

Fujairah tiene una capacidad de…   » ver todo el comentario
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#4 Dav3n
#2 Yo no me preocuparía por la salud de este oleoducto: si EEUU trata de poner soldados en Irán lo más probable es que acabe destruido.

Es su destino.
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Herumel #1 Herumel
Según están las cosas lo mismo ha sido Irán, o el Mossad & cia, a saber.
1 K -1
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Algunos estáis flipaos inventándose conspiraciones.
Vamos que el Mossad o la CIA van a perjudicar a sus gobiernos bloqueando la salida del petróleo o a arriesgarse a perder a Arabia Saudí como aliado.
1 K 34

menéame