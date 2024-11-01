Imágenes satelitales muestran incendios en estaciones de bombeo en oleoducto de Emiratos Árabes Unidos que escapaba del bloqueo del Estrecho de Ormuz [eng]

Imágenes satelitales han revelado el día 30 de marzo incendios en dos estaciones de bombeo a lo largo del oleoducto Habshan-Fujairah, de 1,5 millones de barriles diarios (mbd), que transporta petróleo desde Abu Dhabi hasta el puerto de Fujairah, evitando el estrecho de Ormuz. Aún no se ha confirmado oficialmente la causa de los incendios ni si fueron accidentales o provocados. Los observadores de seguridad regionales siguen de cerca la situación, dadas las posibles implicaciones para los mercados petroleros mundiales y la seguridad marítima.
| etiquetas: geoestrategia , guerra , consumo , petróleo , irán , ataques
A finales de marzo de 2026, los datos de rastreo muestran que las cargas en Fujairah promediaron 1,9 millones de barriles diarios (mbd), un aumento del 57% respecto al año anterior.
Fujairah tiene una capacidad de… » ver todo el comentario
Es su destino.
Vamos que el Mossad o la CIA van a perjudicar a sus gobiernos bloqueando la salida del petróleo o a arriesgarse a perder a Arabia Saudí como aliado.