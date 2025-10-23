edición general
Las imágenes del ataque brutal a un equipo de 'EBDT': "Se ha lanzado con tanta furia que pensaba que nos mataba"

Tatiana Márquez, reportera del programa y su cámara, han sido salvajemente atacados por un hombre que trabajaba en una empresa de desokupación y ahora es un okupa. El equipo del programa estaba hablando con su hija, cuando este individuo ha salido y ha comenzado a dar patadas y empujones a nuestros compañeros, mientras lanzaba contra el suelo la cámara del programa. Toda esta violenta escena, ha sido grabada en vídeo por un vecino del bloque.

tarkovsky #5 tarkovsky *
Un desokupa okupa. Si se comporta así mientras okupa, cómo no será mientras desokupa a otros okupas, acompañado de otros matones como él... En fin, cosas que pasan en Lepe y que seguramente mejorarían con medicación
#7 Albarkas
Lo que me sorprende a mí es que se puedan hacer éste tipo de programas o tipo callejeros. Los reporteros y cámaras son unos kamikaze.
Se van delante de cualquier chalao y le hacen unas preguntas que el chalao no quiere responder y se comporta como lo que es: un chalao.
Eso más que periodismo es mandar a la gente a recibir agresiones por un poco de audiencia.
Unos irresponsables.
alfre2 #4 alfre2
Las bestias dan coces, dato que la reportera parece haber olvidado. Esperemos que se recupere pronto, y que al animal lo aten como se debe y le pongan el consabido bozal.
Asimismov #9 Asimismov
¿Cuatro.com sigue apoyando e la extrema derecha o ya no?
platypu #6 platypu
Pensaba que no existia la okupacion. Debe ser otro bulo
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Las okupaciones son un invento de la ana rosa y las alarmas.
flyingclown #2 flyingclown
#1 El invento de la ana rosa es que no puedes salir a comprar el pan sin que e ocupen la casa pasa siempre.
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
#2 no existen las okupaciones.
