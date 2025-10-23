Las imágenes del ataque brutal a un equipo de 'EBDT': "Se ha lanzado con tanta furia que pensaba que nos mataba"

Tatiana Márquez, reportera del programa y su cámara, han sido salvajemente atacados por un hombre que trabajaba en una empresa de desokupación y ahora es un okupa. El equipo del programa estaba hablando con su hija, cuando este individuo ha salido y ha comenzado a dar patadas y empujones a nuestros compañeros, mientras lanzaba contra el suelo la cámara del programa. Toda esta violenta escena, ha sido grabada en vídeo por un vecino del bloque.