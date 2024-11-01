Illa confirma que el catalán será requisito para renovar el permiso de residencia

Salvador Illa ha defendido que el catalán será uno de los requisitos que la Generalitat exija a los inmigrantes que soliciten la prórroga. Así, el primer permiso no se necesitará acreditar el conocimiento lingüístico, pero se revocará si, en un año, no se acredita el catalán. Illa se ha mostrado «muy a favor de la regularización» y ha insistido en que sí que se exigirá al año: «Lo que estamos diciendo es: usted para regularizarse no tiene que acreditar nada. Para renovarlo, al cabo de un año, pues usted demuestre que se ha arraigado».