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Illa confirma que el catalán será requisito para renovar el permiso de residencia

Illa confirma que el catalán será requisito para renovar el permiso de residencia

Salvador Illa ha defendido que el catalán será uno de los requisitos que la Generalitat exija a los inmigrantes que soliciten la prórroga. Así, el primer permiso no se necesitará acreditar el conocimiento lingüístico, pero se revocará si, en un año, no se acredita el catalán. Illa se ha mostrado «muy a favor de la regularización» y ha insistido en que sí que se exigirá al año: «Lo que estamos diciendo es: usted para regularizarse no tiene que acreditar nada. Para renovarlo, al cabo de un año, pues usted demuestre que se ha arraigado».

| etiquetas: illa , catalán , inmigrantes , regularización
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9 comentarios
6 1 0 K 80 actualidad
#2 txepel
Lo cierto es que no se me ocurren muchos indicadores de arraigo mejores que ese.
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vicvic #7 vicvic *
#2 No veo el motivo, en Barcelona, por ejemplo, se habla más el castellano que el catalan y eso nos incluye a muchos catalanes, no sólo gente que haya venido de fuera. Teniendo en cuenta el ambiente personal, laboral y que ambos idiomas son oficiales de Cataluña. Si no conoces el castellano ni el catalán si se podria decir que no tienes arraigo.
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#9 Grahml
#2 El problema es que "revocar la residencia automáticamente en 1 año si no sabes catalán” (como dice la noticia), tiene alto riesgo de ser contrario al derecho de la UE según esta jurisprudencia.

Una cosa es promocionarlo con objetivos demoscópicos, y otra es conseguirlo, al menos permaneciendo en la UE.
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#3 argonitran
Pues es lógico que se obligue a conocer el idioma oficial del territorio.
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me_joneo_pensando_en_ti #5 me_joneo_pensando_en_ti *
En Cataluña hay tres idiomas oficiales: español/castellano, catalán y aranés.
Es una discriminación - inconstitucional - que sólo quieran que se acredite uno de los idiomas para demostrar arraigo.
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LeDYoM #8 LeDYoM
#5 El castellano YA da puntos. ¿Te estás quejando por el aranés?
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santim123 #1 santim123
Da la Generalitat los permisos de residencia?
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#6 tpm1
Ya están los de Vox con lo de la prioridad nacional.
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Hacker!!!
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menéame