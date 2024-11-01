edición general
Iker Jiménez elige como expertos en Irán a los mayores difusores de bulos sobre Irán  

Analizamos los polémicos fichajes y colaboradores que están apareciendo en el programa Horizonte de Iker Jiménez, poniendo el foco en el perfil de varios tertulianos y supuestos “expertos” que han protagonizado numerosos episodios de desinformación en redes sociales.

Mangione #3 Mangione *
A Iker le pagan los sionistas.
Repito:
IKER JIMÉNEZ MANTIENE A SUS HIJAS CON EL DINERO DE GENOCIDAS QUE MATAN NIÑAS COMO SUS HIJAS.
stygyan #10 stygyan
#3 pero dónde vas a comparar, unas niñas blancas e inocentes con las chavalillas de color que serán futuras terroristas o madres de terroristas /sarcasm
wildseven23 #1 wildseven23
Entre otros, lo de la señora escritora-copia-pega de Lucía Extxebarría, es de traca. Los fichajes de Iker Boniatez sí que son fenómenos paranormales.
Metabarón #7 Metabarón
#1 Para anormales.
#5 Toponotomalasuerte
Los videos de YouTube deberían de decir de que canal publican.

Yo me niego a hacer click sin saber quién es. Quiero saber a quién le doy dineros.
Mltfrtk #8 Mltfrtk
#5 El video es de Pandemia Digital, de Julián Macías Tovar.
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
Ahora Meneame le da el visto bueno a lo que publica Pandemia Digital xD xD
XtrMnIO #12 XtrMnIO *
#11 Te puedo asegurar que casi ninguno de los que hemos comentado o votado ésto hemos pinchado en el enlace.

Que esto es Menéame, hombre.
FatherKarras #13 FatherKarras
#11 Pandemia Digital tiene vergüenza. Suficiente
#2 concentrado
Normal, el programa debería llamarse "Bulomanía"
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Vamos a ver, es un señor que vive de hablar de ovnis y fantasmas
dark_soul #4 dark_soul
Ya podría Tebas bloquear a estos que son más dañinos que el pirateo del futbol
#9 Poligrafo
Iker boñigas.
#14 angar300
Envidia cochina. A mí me encanta la Ciencia Ficción, y el programa de Iker es el mejor programa de ciencia ficción del mundo. Siempre cuenta con los mejores fantasmas y adivinos.
