Iker Jiménez elige como expertos en Irán a los mayores difusores de bulos sobre Irán  

Analizamos los polémicos fichajes y colaboradores que están apareciendo en el programa Horizonte de Iker Jiménez, poniendo el foco en el perfil de varios tertulianos y supuestos “expertos” que han protagonizado numerosos episodios de desinformación en redes sociales.
| etiquetas: irán , bulos , iker , jiménez , desmentidos , horizonte
Repito:
IKER JIMÉNEZ MANTIENE A SUS HIJAS CON EL DINERO DE GENOCIDAS QUE MATAN NIÑAS COMO SUS HIJAS.
Yo me niego a hacer click sin saber quién es. Quiero saber a quién le doy dineros.
Que esto es Menéame, hombre.