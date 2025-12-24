El Ministerio de Igualdad encargó a ElPlural.com una pieza de "periodismo de investigación" sobre "masculinidad tóxica"

Igualdad encargó a Corporate Communicator SL-editora de ElPlural.com- un servicio de «periodismo de investigación sobre nuevas masculinidades tóxicas en entornos digitales por el 25-N» por 14.500 €, un contrato menor, sin concurso público. Es decir, Igualdad adjudicó de forma directa el contrato a ElPlural.com sin mediar proceso competitivo con otros medios. El Ministerio -en manos de Ana Redondo (PSOE)- justifica el método de contratación en la «idoneidad del medio para abordar con rigor y alcance social las nuevas masculinidades tóxicas»