edición general
9 meneos
10 clics
El Ministerio de Igualdad encargó a ElPlural.com una pieza de "periodismo de investigación" sobre "masculinidad tóxica"

El Ministerio de Igualdad encargó a ElPlural.com una pieza de "periodismo de investigación" sobre "masculinidad tóxica"

Igualdad encargó a Corporate Communicator SL-editora de ElPlural.com- un servicio de «periodismo de investigación sobre nuevas masculinidades tóxicas en entornos digitales por el 25-N» por 14.500 €, un contrato menor, sin concurso público. Es decir, Igualdad adjudicó de forma directa el contrato a ElPlural.com sin mediar proceso competitivo con otros medios. El Ministerio -en manos de Ana Redondo (PSOE)- justifica el método de contratación en la «idoneidad del medio para abordar con rigor y alcance social las nuevas masculinidades tóxicas»

| etiquetas: ministerio de igualdad , elplural.com , masculinidades tóxicas
7 2 0 K 92 actualidad
4 comentarios
7 2 0 K 92 actualidad
Torrezzno #2 Torrezzno
Publicidad encubierta y favores cobrados

es.wikipedia.org/wiki/Angélica_Rubio
0 K 19
Huginn #4 Huginn
Un poco de info sobre el director (Julen Ariza Rossy) del "medio" que publica esta "noticia"

www.diario-red.com/articulo/espana/business-videns-sl-eduardo-inda-ali

Yo la pondría en cuarentena...
0 K 11
Jaime131 #3 Jaime131
Además de eso, vendría bien crear un observatorio sobre masculinidad tóxica. Si ya existe se crea otro, que no está de más.
0 K 10
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
los periodistas de hoy en dia son el sicariato de antaño, si no nos protegemos de ellos y hacemos que asuman su complicidad es los tejemanejes de sus amos, pocos vamos a avanzar y evolucionar
0 K 7

menéame