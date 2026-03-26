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Igualdad advierte a una cofradía de Albacete por discriminar a las mujeres

Igualdad advierte a una cofradía de Albacete por discriminar a las mujeres

La advertencia ha sido a la Cofradía del Silencio de Albacete, a la Junta de Cofradías de Albacete y al Ayuntamiento de la ciudad, por exigir una estatura mínima de 1,70 para acceder a las cuadrillas de costaleros

| etiquetas: igualdad , advierte , cofradía , albacete , discriminación , mujeres
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10 comentarios
5 1 0 K 62 actualidad
Fedorito #2 Fedorito *
Mas bien creo que discriminan a los enanos, pero claro en el Ministerio de la Mujer deben justificar muchos sueldos.

|Gilipolleces sería el lugar adecuado para esta noticia.
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#4 alhambre
#2 no es tan gilipollez. Incluso desde una posición crítica con las cuotas de género, también se puede reconocer que la discriminación indirecta contra mujeres existe.

Preguntas que yo me haría:
¿Exigen altura máxima?
¿Existen "adaptadores" o alguna mierda que facilite la participación de bajos/bajas?

Sabiendo eso, criticaré a los medievalistas estos.
1 K 19
Fernando_x #8 Fernando_x
#2 Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

No se nombra ni la altura, ni el color de pelo. Me parece que el que ha escrito una gilipollez eres tu :shit:
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ipanies #1 ipanies
Y a la iglesia católica? Porque en materia de discriminación por sexos creo que es una especialista ¿no?
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Mesto #5 Mesto *
#1 La Iglesia católica tiene monjas, madres superioras, y conventos donde forman parte del conjunto De la Iglesia pero si quieres puedes trasladar tus inquietudes a cualquier mezquita a ver qué te contestan.

Me temo que el ministerio de igualdad no considera que tenga nada que decir ahí.
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#7 chocoleches
#5 Creo que no has entendido lo que significa discriminación... o más bien lo entiendes perfectamente y te has tirado este triple imposible a ver si cuela. (spoiler, no)
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ipanies #9 ipanies
#5 Las iglesias me dan el mismo asco que las mezquitas y las sinagogas. El día que la humanidad se desprenda de las historias mágicas estás el salto evolutivo será enorme.
1 K 20
#3 pcmaster
Próxima advertencia: en la mitad de las procesiones tenéis que procesionar a una Jesusa.
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bronco1890 #6 bronco1890
Son sus costumbres y hay que respetarlas
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#10 iconoclasta
Como siempre, el ministerio de "Igualdad" sólo ve problemas cuando algo perjudica a las mujeres, no a los hombres:

efe.com/castilla-y-leon/2026-03-26/el-caso-de-la-semana-santa-de-leon-
La presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León, Diana Belén García, fue abadesa de María del Dulce Nombre, la cofradía únicamente femenina, y ha defendido «la realidad» de León donde estos aspectos «no

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