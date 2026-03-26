Igualdad advierte a una cofradía de Albacete por discriminar a las mujeres

La advertencia ha sido a la Cofradía del Silencio de Albacete, a la Junta de Cofradías de Albacete y al Ayuntamiento de la ciudad, por exigir una estatura mínima de 1,70 para acceder a las cuadrillas de costaleros
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|Gilipolleces sería el lugar adecuado para esta noticia.
Preguntas que yo me haría:
¿Exigen altura máxima?
¿Existen "adaptadores" o alguna mierda que facilite la participación de bajos/bajas?
Sabiendo eso, criticaré a los medievalistas estos.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
No se nombra ni la altura, ni el color de pelo. Me parece que el que ha escrito una gilipollez eres tu
Me temo que el ministerio de igualdad no considera que tenga nada que decir ahí.
efe.com/castilla-y-leon/2026-03-26/el-caso-de-la-semana-santa-de-leon-
La presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León, Diana Belén García, fue abadesa de María del Dulce Nombre, la cofradía únicamente femenina, y ha defendido «la realidad» de León donde estos aspectos «no
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