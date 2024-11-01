El IGN eleva a más de 700 los movimientos sísmicos detectados en el último enjambre bajo el Teide: "El número real podría ser superior"

La actividad bajo el suelo de Tenerife continúa bajo la estricta lupa de los expertos. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de un nuevo enjambre de eventos sísmicos híbridos registrado desde la tarde de este lunes, 16 de febrero, y que ha tenido su mayor actividad durante la pasada madrugada en la zona oeste de Las Cañadas del Teide. En total, los analistas han identificado 755 eventos híbridos, aunque desde el organismo científico advierten que el número real podría ser superior.