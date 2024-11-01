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Las iglesias alemanas se preparan para la guerra (inglés)

Las iglesias alemanas se preparan para la guerra (inglés)

Un «marco ecuménico» filtrado recientemente revela que incluso las iglesias alemanas se están preparando para la guerra. A continuación incluyo un enlace al llamado «concepto marco ecuménico». Es una lectura aterradora, porque muestra hasta qué punto ha llegado ya la psicosis bélica en Alemania. Resumen generado por IA, documento completo (en alemán) aquí: neutralitystudies.com/files/bf432eef-5d0e-4c2c-a3fa-3bb390a14f0b-rahme

| etiquetas: iglesia , guerra
7 0 0 K 92 politica
17 comentarios
7 0 0 K 92 politica
Comentarios destacados:    
Yorga77 #3 Yorga77 *
No creo que Putin sea tan idiota como para atacar Alemania después de enfangarse en Ucrania, ya que lo pondría contra la UE y estoy seguro de que nos quiere de clientes en un futuro. Es mas probable de que ataquemos nosotros o que nos ataque USA a cualquiera de las fantasías de guerra de la UE.

Admito que llevamos unos años de estupidez sin sentido tras otra y todo es posible.
4 K 69
pitercio #7 pitercio *
#3 pero Alemania sí puede atacar a Rusia. Y los países bálticos de los que ya salen drones. No veo que Rusia se vaya a seguir conformándose con amenazas en ese caso.
2 K 47
#9 luckyy
Hablan de la amenaza de Rusia a Europa y no dan razones del interés de Rusia en ello. Qué tiene Europa que puedan querer los rusos? Para qué iba a querer Rusia más terreno si ni siquiera tiene población para ocuparla? Por qué iba Rusia a destruir un mercado que tanto le daba?
La realidad es que Europa ha ayudado a EEUU (el único beneficiado) a hacer la guerra contra Rusia en contra de sus intereses, de la ruina de Alemania y contra el bienestar de los ciudadanos europeos a los que nos está saliendo cara.
3 K 57
powernergia #1 powernergia
Es inaudito que nos hayan comido con la propaganda hasta este punto.
3 K 56
#2 veratus_62d669b4227f8
En realidad aun no lo han hecho, creo que lo que pasa es que no nos lo creemos. Tendemos a creer que esto es para que los cuatro de siempre se forren pero no vemos una guerra en el horizonte, creo recordar que hace poco salieron unas encuestas a nivel europeo en las que la mayoria de los ciudadanos de Europa no consideraba que estuviesemos a las puertas de ninguna guerra y que incluso se percibia a los EEUU como un peligro mayor que Rusia. Habria que tener cuidado con los medios que dia si y dia tambien nos vienen con noticias asi.
3 K 34
capitan__nemo #8 capitan__nemo *
Lo mismo que los militares hacen estrategias, entrenan y se preparan para un posible conflicto o guerra y no nos parece raro y para eso estan. Las iglesias como engranaje propagandistico del estado tambien se preparan para hipoteticos posibles.
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#11 tierramar
Es EEUU el que lleva planificando décadas atacar a Rusia, está escrito: www.meneame.net/story/plan-acabar-rusia-informe-rand-corporation-2019 Y la guerra de Ucrania es un paso de su plan. De hecho, ahora mismo EEUU está dirigiendo ejercicios militares en Francia para una guerra de alta intensidad con miles de soldados. Una guerra en Europa es el final de Europa y parte de Rusia debido a las centrales nucleares, ¿A quién el importa un pepino, y no se siente amenazado por lo que puede ocrurrir en Europa?
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Cehona #4 Cehona
Bueno, pueden venir los alemanes a baleares, como su patria chica, como refugiados.
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elTieso #10 elTieso
En realidad no se desatará ninguna guerra. El complejo industrial y los magnates ricos necesitan un estímulo productivo que haga crecer la economía, estancada debido a la limitación de los salarios. Si extraermos del estado gasto en sanidad y pensiones (propuesta alemana) para fabricar armamento (aunque no se use contra Rusia) conseguimos ganancias en bolsa, para los inversores, para las arcas públicas -que invertirán en más armas- y sostenemos el modelo de crecimiento infinito.
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#13 pirat
Como los eslavos de los balcanes, hay quien se aburre en paz.
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Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
El punto de partida del documento establece el marco para todo: según las evaluaciones de todos los actores relevantes del ejército, los servicios de inteligencia y la investigación académica, Rusia podría estar en condiciones de atacar el territorio de la OTAN antes del final de esta década.
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shinjikari #6 shinjikari
#5 ¿En 4 años estarán capacitados para mantener una guerra con la OTAN pero en unos cuantos años apenas han avanzado en el frente ucraniano? Permítanme que dude de todos esos "actores relevantes".
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tul #12 tul
#6 quieren a la unión europea empantanada en una guerra sin fin para derribar los pocos derechos que nos quedan
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HeilHynkel #14 HeilHynkel
#6

Llevan cuatro años en guerra con la OTAN. Claro que los hay que se hacen los tontos.
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Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
#6 eso es porque te planteas una guerra como si la idea fuese poner tanques en Lisboa. La idea no sería esa en ningún caso, sería una escaramuza o un sabotaje importante, avanzar un poco, abrir un corredor hasta Kaliningrado a lo sumo, escalar verticalmente y esperar a que la OTAN responda. ¿Respondería eeuu? ¿Nos jugaríamos una guerra nuclear porque a Lituania le han quitado 400km2?

Permíteme a mí que dude de que cualquiera de esas dos cosas fuese a ocurrir, especialmente con Trump al mando de eeuu. Pues así se derrotaría a la OTAN. Basta con tomar unos cuantos km de un país báltico y que no haya respuesta, se pierde la credibilidad y se desmorona.
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Enésimo_strike #17 Enésimo_strike
#5 @admin @imparfisal @eirene el usuario luckyy me acosa con negativos a pesar de que lo único que he puesto es un extracto del envío. Ni con ignore me libro de el.
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#15 Dedalos
A ver si los alemanes reaccionan. Los quieren llevar al matadero y no sabemos exactamente cómo o porqué.

Los rusos tienen sus propios problemas, hace tiempo que querían ser socios de Europa y no se les permitió.

Todo esto huele a gato encerrado.
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menéame