Las iglesias alemanas se preparan para la guerra (inglés)

Un «marco ecuménico» filtrado recientemente revela que incluso las iglesias alemanas se están preparando para la guerra. A continuación incluyo un enlace al llamado «concepto marco ecuménico». Es una lectura aterradora, porque muestra hasta qué punto ha llegado ya la psicosis bélica en Alemania. Resumen generado por IA, documento completo (en alemán) aquí: neutralitystudies.com/files/bf432eef-5d0e-4c2c-a3fa-3bb390a14f0b-rahme
Admito que llevamos unos años de estupidez sin sentido tras otra y todo es posible.
La realidad es que Europa ha ayudado a EEUU (el único beneficiado) a hacer la guerra contra Rusia en contra de sus intereses, de la ruina de Alemania y contra el bienestar de los ciudadanos europeos a los que nos está saliendo cara.
Llevan cuatro años en guerra con la OTAN. Claro que los hay que se hacen los tontos.
Permíteme a mí que dude de que cualquiera de esas dos cosas fuese a ocurrir, especialmente con Trump al mando de eeuu. Pues así se derrotaría a la OTAN. Basta con tomar unos cuantos km de un país báltico y que no haya respuesta, se pierde la credibilidad y se desmorona.
Los rusos tienen sus propios problemas, hace tiempo que querían ser socios de Europa y no se les permitió.
Todo esto huele a gato encerrado.