La Iglesia recauda 429 millones de euros por el IRPF en la renta de 2024, un 12% más

El porcentaje de asignantes disminuye un 0,34% debido al aumento de declaraciones que no marcan la X, que ha subido este año un 1,09% y alcanza casi el 40%. El descenso en la X de fines sociales ha sido del 1,04%...
| etiquetas: iglesia , irpf , religión , laicismo
No X -> Chiringuitos que le interesen al corrupto de turno
Que elija cada contribuyente que hacer con su dinero -> ¿Libertad?, no eso es de fachas....
#22 Los ciudadanos decidimos donar privadamente a las asociaciones que queramos lo que no veo bien es que se detraigan impuestos públicos para desviar a asociaciones privadas.
Por cierto, las opciones son 4, no 3
Como la educación. Tenemos un 17% de bodas religiosas a día de hoy y la inmensa mayoría de los concertados son religiosos. Locuras de curas.
Educación: cuesta al estado la concertada la mitad que la pública
Sanidad: cada español paga por sanidad más de 200 €€€ al mes, cuando hay seguros privados por menos de la mitad
Mi madre con cerca de 80 paga 150 €€€ por un seguro privado que le cubre casi todo
Que no cubren todo??? Ya, pero es que es menos de la mitad
Pensiones: déficit de la seguridad social 2024:… » ver todo el comentario
Si te quieres entretener en algo, entretente en buscar información sobre la prevalencia del Opus entre los jueces españoles.
Of
A pesar de la acelerada secularización, cero planes en la "izquierda" para derogar el Concordato de privilegios a esta secta religiosa. Lo más sangrante, nos hace cómplices de abuso infantil con, 2398 en centros concertados y 34 mil catequistas en las escuelas inoculando supersticiones anticientíficas.
Te doy una pista, la asociaciones no.
¿Desde 1979 a nadie se le ha ocurrido? Hay que atacar las cosas sin gilipolleces, porque si no uno mismo se deslegitima.