La Iglesia recauda 429 millones de euros por el IRPF en la renta de 2024, un 12% más

La Iglesia recauda 429 millones de euros por el IRPF en la renta de 2024, un 12% más

El porcentaje de asignantes disminuye un 0,34% debido al aumento de declaraciones que no marcan la X, que ha subido este año un 1,09% y alcanza casi el 40%. El descenso en la X de fines sociales ha sido del 1,04%...

| etiquetas: iglesia , irpf , religión , laicismo
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
Ojalá tengamos pronto un gobierno progresista laico republicano de coalición de izquierdas y acabe con los privilegios de la iglesia.
5 K 74
#6 dclunedo
X -> Iglesia
No X -> Chiringuitos que le interesen al corrupto de turno
Que elija cada contribuyente que hacer con su dinero -> ¿Libertad?, no eso es de fachas.... :troll:
3 K 35
javierchiclana #10 javierchiclana *
#6 ¿Sanidad, pensiones, educación (que son los principales gastos públicos) son chiringuitos? ¬¬
1 K 27
#12 dclunedo
#10 Esa opción es a la Iglesia o a "Obras Sociales" no a Sanidad, pensiones ni educación. Pero no permitas que la realidad te estropee tu relato :-D
1 K 13
javierchiclana #13 javierchiclana *
#12 Te equivocas... existen 3 opciones, no marcar casilla y tu IRPF va a sostener los gastos públicos (es lo que la mayoría de contribuyentes hace, yo también, no marcar ninguna casilla) o quitarle un 0,7 para la iglesia y otro 0,7 para asociaciones de "interés social" (buena parte también católicas) ... si marcas las 2 casillas detraes un 1,4 % para recursos públicos.
0 K 19
#18 dclunedo
#13 No era consciente de eso. Mis disculpas. En cualquier caso está mal parido. <:(
0 K 6
#21 VFR
#13 bulo
1 K 22
javierchiclana #23 javierchiclana *
#21 ¿Puedes especificar dónde está el bulo? Simplemente he expuesto el sistema de recaudación de las casillas IRPF.

#22 Los ciudadanos decidimos donar privadamente a las asociaciones que queramos lo que no veo bien es que se detraigan impuestos públicos para desviar a asociaciones privadas.
0 K 19
#26 VFR
#23 Según las estadísticas recientes de la asignación tributaria, el porcentaje de contribuyentes que no marcan ninguna casilla ronda el 35% - 40%
Por cierto, las opciones son 4, no 3
1 K 26
javierchiclana #27 javierchiclana
#26 Tienes razón, pensaba que la casilla de fines sociales la marcaba menos porcentaje. www.eapn.es/noticias/1839/mas-de-123-millones-de-personas-marcan-la-x- No hay cifras oficiales pero aquí se quejan de que un 48% no marca fines sociales.
0 K 19
#28 sorecer
#12 Una gran parte de las obras sociales son iglesia. Así que pillan por ambos lados.

Como la educación. Tenemos un 17% de bodas religiosas a día de hoy y la inmensa mayoría de los concertados son religiosos. Locuras de curas.
0 K 10
#19 VFR
#10 comentario cuñado del día
0 K 7
RegiVengalil #24 RegiVengalil *
#10 Sanidad, pensiones, educación (que son los principales gastos públicos) son chiringuitos?

Educación: cuesta al estado la concertada la mitad que la pública

Sanidad: cada español paga por sanidad más de 200 €€€ al mes, cuando hay seguros privados por menos de la mitad

Mi madre con cerca de 80 paga 150 €€€ por un seguro privado que le cubre casi todo

Que no cubren todo??? Ya, pero es que es menos de la mitad

Pensiones: déficit de la seguridad social 2024:…   » ver todo el comentario
0 K 7
ur_quan_master #20 ur_quan_master
#15 has empezado hablando de asociaciones, ahora hablas de partidos... Si vas a seguir moviendo la portería prefiero que no hables conmigo.
Si te quieres entretener en algo, entretente en buscar información sobre la prevalencia del Opus entre los jueces españoles.
Of
2 K 31
javierchiclana #1 javierchiclana *
Tienen menos porcentaje de marcantes de la X y recaudan mucho más.... después dirán en la Cope que España va fatal.

A pesar de la acelerada secularización, cero planes en la "izquierda" para derogar el Concordato de privilegios a esta secta religiosa. Lo más sangrante, nos hace cómplices de abuso infantil con, 2398 en centros concertados y 34 mil catequistas en las escuelas inoculando supersticiones anticientíficas.
1 K 27
#14 VFR
Una de las pocas que cosas en que se nos permite decidir a los ciudadanos.
1 K 22
javierchiclana #17 javierchiclana
#14 Perdón... puedes donar lo que quieras a la secta que prefieras... pero el Estado no debe de ser recaudador de ninguna asociación particular.
0 K 19
#22 VFR
#17 Y por lo visto tampoco querrás que los ciudadanos decidamos
1 K 22
JackNorte #3 JackNorte
Como los creyentes aumentan ...... xD
1 K 18
manzitor #2 manzitor
Eso es que los que marcan, son más pudientes?
0 K 12
javierchiclana #4 javierchiclana *
#2 No más que el año pasado... en 2024 subió mucho el empleo (nº de cotizantes), también el efecto de la inflación.
0 K 19
#5 encurtido
#2 La recaudación ha subido para todos los percentiles. Tengamos en cuenta la inflación sin haber deflactado el IRPF.
1 K 22
ur_quan_master #7 ur_quan_master
La anticonstitucional y que viola el concordato casilla de la declaración de la renta.
0 K 12
Algarroba #9 Algarroba
#7 Si eso fuese verdad, con la de asociaciones laicas por ahí con pasta para quemar, se dedicarían a denunciar en el constitucional y no a publicar articuluchos en Público.
1 K 13
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#9 qué asociaciones laicas con pasta para quemar conoces? Sabes quienes pueden presentar recursos al constitucional?

Te doy una pista, la asociaciones no.
3 K 47
Algarroba #15 Algarroba
#11 ¿Cuántos diputados dices que suman las fuerzas de izquierdas? Que no puedan presentar directamente no significa que no puedan apretar por otro lado.

¿Desde 1979 a nadie se le ha ocurrido? Hay que atacar las cosas sin gilipolleces, porque si no uno mismo se deslegitima.
1 K 25
#16 VFR
... con la llegada de creyentes de allende los mares
0 K 7

