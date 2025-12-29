¿Qué identidad se le da a una persona sin papeles?

Como he leído y sobre todo escuchado muchas cosas, voy a empezar por no creerme nada, y comparto aquí con vosotros mis dudas sobre el asunto, a ver si entre todos sacamos algunas cosas en claro.

Una persona llega a España en cayuco, y llega sin papeles. Lo que llegan por el aeropuerto, que son la mayoría, están plenamente identificados. Pero estos no. Cuando llega se acoge a esta persona (bien o mal) y se inicia un proceso para identificarla.

Pero como no contamos con documentación alguna, y esa persona no va a decir ni una palabra de sí misma, para evitar que la devuelvan, nos encontramos con que hay que darle una nueva identidad. ¿Cómo se hace eso?

Tengo entendido que se le toman a la persona una serie de datos biométricos y se le entrevista. Lo que conteste se da por bueno de manera provisional, y se le concede una identidad provisional que es, basicamente, la que esa persona ha elegido.

Esta identidad provisional es válida a efectos administrativos, pero no ha podido ser cotejada nunca con nada, por lo que ni se conocen los antecedentes de esta persona ni se puede comprobar gran cosa. De hecho, sólo sus datos biométricos, como huellas dactilares, vinculan a esta persona con su nueva identidad.

Me queda la duda de si es cierto o no que pueden ir a otro país y repetir el proceso, puesto que no se cruzan los datos biométricos entre países. Es decir: si tienes una identidad provisional en España, ¿puedes conseguir por el mismo procedimiento otra en Francia? Eso es loq ue se dice, pero no lo veo claro.

¿Alguien sabe cómo va esto?