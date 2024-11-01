·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5129
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
5614
clics
El cómico y la broma
4853
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
3849
clics
El silencio cómplice
3620
clics
Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"
más votadas
290
El tope a los alquileres en Navarra logra reducir los precios un 8,6% sin eliminar oferta
500
Ayuso es recibida en la misa funeral de Madrid entre gritos de "asesina"
340
Rosalía aparece por sorpresa en el concierto por Palestina en Barcelona: "Es un honor estar en este escenario"
758
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
274
"Marte puede esperar. La humanidad no", la respuesta de Sánchez a Elon Musk por criticar la regulación de inmigrantes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
100
clics
La idea de Dani García en 'El Hormiguero' para que los restaurantes no pierdan dinero: "Los precios tendrían que ser dinámicos"
El chef ha visitado el programa de Pablo Motos para presentar su libro, 'Cocina en casa como Dani'.
|
etiquetas
:
television
,
hosteleria
4
1
0
K
47
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
47
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
HangTheRich
como los gilipollas, que son dinamicos
5
K
80
#9
camvalf
#6
no esos duelen se fijos...
1
K
23
#10
HangTheRich
#9
se mueven por ahi esparciendo su mierda como el gilipollas de Dani Garcia. su gilipollez es fija, eso si
0
K
10
#16
ACEC
#6
¿te refieres al duo de gilipollas?
0
K
11
#17
HangTheRich
#16
tambien encajan si
0
K
10
#5
angelitoMagno
Las horas felices de algunos bares en las franjas horarias de menos demanda, o los precios especiales o menú entre semana.
Tampoco estás inventando la rueda, chaval.
4
K
52
#18
indi11
#5
llámame malpensado, pero creo que la intención va más por hacer lo contrario a la hora feliz. Precios normales y precios de alta demanda...eso de hacer hora feliz son los bares de guiris, no la alta cocina
0
K
6
#4
Abdo_Collo
Su p.m. debería ser dinámica...
2
K
44
#3
angelitoMagno
¿Los restaurantes pierden dinero? Pero si hay muchísimos y en sitios donde los alquileres no deben ser baratos, tan mal negocio no será.
2
K
35
#12
Dene
Yo no entro en un restaurante si no tengo claro que voy a poder pagar... precios dinamicos? vete a la mierda
2
K
35
#1
YSiguesLeyendo
y los sueldos, hijo de la gran puta. a mayor demanda y menos disponibilidad de mesas vais a pagar más o al menos como corresponde a quienes esclavizáis? hijo de puta!
2
K
34
#2
joffer
Nada que de más seguridad al consumidor.
2
K
26
#11
Supercinexin
Después, cuando no vaya al restaurante ni su puta madre, se quejará de que los clientes somos unos agarraos, unos tacaños, y que no sabemos lo que es bueno y que el mercado está distorsionado por la tacañería de los clientes. O cualquier otra filosofada psicotrópica de los libertad. A saber.
1
K
23
#7
encurtido
Lo que dice lleva inventado desde que los hombres prehistóricos montaron una tasca.
El menú del día ya incluye esa idea. No exactamente cambiando los precios, sino la carta, pero es lo mismo, porque incluye lo que la temporada ofrece. También es muy frecuente que los precios sean distintos en fin de semana.
También hay lugares que ponen "Pescado según mercado".
1
K
19
#15
angar300
Eso ya existe. Tienes una opción de precio cerrado, que se llama "menú", y si te sales de él, tienes la carta.
1
K
19
#19
Robus
Curioso, si me interesase un restaurante de esos con precio dinámico pensaría en ir entre semana, que es mucho más barato, por lo que no iría en fin de semana.
El problema es que no voy a restaurantes durante la semana, así que, simplemente, no iría nunca a ese restaurante porque, en mi cabeza, estaría pagando de más, ya que sería sabado o domingo.
Tengo curiosidad por saber si le iría mejor porque la gente iría los días normales para "aprovechar" que está más barato o peor porque no iría los fines de semana porque "mejor me voy a otro restaurante donde no me cobren extra por ser finde".
0
K
11
#8
YSiguesLeyendo
estáis confundiendo ofrecer distinto producto o servicio según horario o días de la semana, a lo que es realmente "precios dinámicos". mismo producto o servicio en el mismo horario y en el mismo día de la semana, a precio distinto según demanda. esto último NO es lo que estáis contando que ya está inventado
0
K
10
#13
Flogisto
#8
Según el artículo lo que dice el chef es: 'Tenemos que hacer cosas de esas. Los lunes más baratos y los sábados más caros'.
0
K
9
#14
Don_Pixote
Se llama tener un menu del dia asequible, y una carta para el que quiera otras opciones o mas caras...
Y ya
0
K
8
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Tampoco estás inventando la rueda, chaval.
El menú del día ya incluye esa idea. No exactamente cambiando los precios, sino la carta, pero es lo mismo, porque incluye lo que la temporada ofrece. También es muy frecuente que los precios sean distintos en fin de semana.
También hay lugares que ponen "Pescado según mercado".
El problema es que no voy a restaurantes durante la semana, así que, simplemente, no iría nunca a ese restaurante porque, en mi cabeza, estaría pagando de más, ya que sería sabado o domingo.
Tengo curiosidad por saber si le iría mejor porque la gente iría los días normales para "aprovechar" que está más barato o peor porque no iría los fines de semana porque "mejor me voy a otro restaurante donde no me cobren extra por ser finde".
Y ya