El ICE detiene a un niño de cinco años de Minnesota cuando volvía del colegio [ENG]

Liam Ramos, un niño en edad preescolar, y su padre fueron detenidos mientras estaban en el camino de entrada de su casa, dijo el superintendente del distrito escolar en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, en una conferencia de prensa el miércoles. Liam, que recientemente había cumplido cinco años, es uno de los cuatro niños del distrito escolar que han sido detenidos por agentes federales de inmigración durante el aumento de la aplicación de la ley por parte de la administración Trump en la región durante las últimas dos semanas.