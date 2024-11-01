El ICE detiene a un niño de cinco años de Minnesota cuando volvía del colegio [ENG]

Liam Ramos, un niño en edad preescolar, y su padre fueron detenidos mientras estaban en el camino de entrada de su casa, dijo el superintendente del distrito escolar en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, en una conferencia de prensa el miércoles. Liam, que recientemente había cumplido cinco años, es uno de los cuatro niños del distrito escolar que han sido detenidos por agentes federales de inmigración durante el aumento de la aplicación de la ley por parte de la administración Trump en la región durante las últimas dos semanas.
Un agente sacó a Liam del auto, llevó al niño a su puerta principal y le indicó que llamara a la puerta pidiendo que lo dejaran entrar, “para ver si había alguien más en casa – esencialmente usando a un niño de cinco años. como cebo”, dijo el superintendente en un comunicado.
Stenvik dijo que otro adulto que vivía en la casa estaba afuera durante el encuentro y le había suplicado que cuidara de Liam para que el niño pudiera evitar la detención, pero se lo negaron.