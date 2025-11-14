edición general
6 meneos
5 clics
El ICE detiene incluso a solicitantes de asilo [Ing]

El ICE detiene incluso a solicitantes de asilo [Ing]

Los ciudadanos rusos Anton Perevalov y Tatiana Zaiko fueron detenidos por el ICE a pesar de tener solicitudes de asilo pendientes y documentos legales de autorización de trabajo. Bajo la administración de Trump, los solicitantes de asilo con solicitudes pendientes ya no están protegidos contra el arresto y la deportación. Su detención ha despertado el temor en toda la comunidad de inmigrantes rusos del sur de California, muchos de los cuales huyen de la persecución política o del servicio militar obligatorio tras la invasión de Ucrania.

| etiquetas: trump , ice , inmigración , deportaciones , asilo
6 0 0 K 93 actualidad
3 comentarios
6 0 0 K 93 actualidad
cocolisto #3 cocolisto
Emosioengañaos...
0 K 20
#2 Troylanas
La tierra de las oportunidades la llaman...
Y es que te tienes que reír por no llorar.
0 K 10
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Haber ido a pedir asilo en la USA de Trump fue un error
0 K 7

menéame