El ICE detiene incluso a solicitantes de asilo [Ing]

Los ciudadanos rusos Anton Perevalov y Tatiana Zaiko fueron detenidos por el ICE a pesar de tener solicitudes de asilo pendientes y documentos legales de autorización de trabajo. Bajo la administración de Trump, los solicitantes de asilo con solicitudes pendientes ya no están protegidos contra el arresto y la deportación. Su detención ha despertado el temor en toda la comunidad de inmigrantes rusos del sur de California, muchos de los cuales huyen de la persecución política o del servicio militar obligatorio tras la invasión de Ucrania.