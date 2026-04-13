edición general
4 meneos
5 clics
Iberia suspende los vuelos directos a Cuba desde junio por la situación que atraviesa la isla

Iberia suspende los vuelos directos a Cuba desde junio por la situación que atraviesa la isla

La compañía prevé retomar la ruta en noviembre, siempre que las condiciones lo permitan

| etiquetas: cuba
3 1 0 K 43 actualidad
8 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
#4 Pitchford
Ante la escasez prevista de queroseno, habrá que ir recortando vuelos a diversos destinos, según demanda. Sorprende la anulación completa a Cuba por parte de Iberia, pero supongo que seguirá operando Air Europa.
1 K 31
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#3 #4 ¿Y de quién es culpa esa escasez de combustible?
0 K 11
#6 Pitchford
#5 Pues ya sabes, de nuestro gran aliado y protector..
0 K 19
allaquevamos #7 allaquevamos
#5 Pues Miguel Díaz-Canel por no tener capital para pagar las deudas de compra de Jet A1 al extranjero.
Si Cuba no paga, nadie le vende; con o sin embargo.
1 K 19
#8 PerritaPiloto
#5 #3 Loas normal es disponer solo para dos o tres meses o así. Tenen cuenta que el queroseno se empieza a degradar de manera apreciable a los seis meses (puede durar más con el uso de aditivos). Algunas rutas no tendrán ese problema, por ejemplo las que vayan a Estados Unidos o países con petróleo y refinado, y puedan repostar allí (aunque seguramente sea más caro aprovechando la situación).

De todas maneras creo que es un problema del recrudecimiento del embargo a Cuba y no de la prevision de que no hay navegando buques cisterna procedentes del Golfo Pérsico hacia España.
0 K 9
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Sitiados por un orangután.
0 K 12
#2 PerritaPiloto
No creo que Iberia queira renunciar voluntariamente a ganar dinero con una ruta rentable.
0 K 9
#3 EISev
#2 igual no tienen garantía de poder disponer de combustible en junio
0 K 12

menéame