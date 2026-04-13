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Iberia suspende los vuelos directos a Cuba desde junio por la situación que atraviesa la isla
La compañía prevé retomar la ruta en noviembre, siempre que las condiciones lo permitan
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cuba
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#4
Pitchford
Ante la escasez prevista de queroseno, habrá que ir recortando vuelos a diversos destinos, según demanda. Sorprende la anulación completa a Cuba por parte de Iberia, pero supongo que seguirá operando Air Europa.
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#5
Jointhouse_Blues
#3
#4
¿Y de quién es culpa esa escasez de combustible?
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#6
Pitchford
#5
Pues ya sabes, de nuestro gran aliado y protector..
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#7
allaquevamos
#5
Pues Miguel Díaz-Canel por no tener capital para pagar las deudas de compra de Jet A1 al extranjero.
Si Cuba no paga, nadie le vende; con o sin embargo.
1
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#8
PerritaPiloto
#5
#3
Loas normal es disponer solo para dos o tres meses o así. Tenen cuenta que el queroseno se empieza a degradar de manera apreciable a los seis meses (puede durar más con el uso de aditivos). Algunas rutas no tendrán ese problema, por ejemplo las que vayan a Estados Unidos o países con petróleo y refinado, y puedan repostar allí (aunque seguramente sea más caro aprovechando la situación).
De todas maneras creo que es un problema del recrudecimiento del embargo a Cuba y no de la prevision de que no hay navegando buques cisterna procedentes del Golfo Pérsico hacia España.
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#1
ur_quan_master
Sitiados por un orangután.
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#2
PerritaPiloto
No creo que Iberia queira renunciar voluntariamente a ganar dinero con una ruta rentable.
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9
#3
EISev
#2
igual no tienen garantía de poder disponer de combustible en junio
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Si Cuba no paga, nadie le vende; con o sin embargo.
De todas maneras creo que es un problema del recrudecimiento del embargo a Cuba y no de la prevision de que no hay navegando buques cisterna procedentes del Golfo Pérsico hacia España.