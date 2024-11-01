·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
2
clics
Iberdrola prepara una demanda contra la presidenta de Red Eléctrica
Responderá así a Beatriz Corredor por sus insinuaciones de que instalaciones renovables de la eléctrica vasca estuvieron en el origen del apagón del 28 de abril
|
etiquetas
:
iberdrola
,
red eléctrica
,
demanda
,
apagón
2
0
0
K
27
actualidad
relacionadas
#1
adimdrive
*
Multinacional intenta amedrentar a una persona con su cohorte de carísimos abogados que acojonan a cualquiera
0
K
18
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
