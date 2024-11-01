edición general
Iberdrola prepara una demanda contra la presidenta de Red Eléctrica

Responderá así a Beatriz Corredor por sus insinuaciones de que instalaciones renovables de la eléctrica vasca estuvieron en el origen del apagón del 28 de abril

Multinacional intenta amedrentar a una persona con su cohorte de carísimos abogados que acojonan a cualquiera
