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Iberdrola y Endesa piden ampliar la nuclear catalana de Ascó hasta 2034

Las dos grandes eléctricas inician trámites para prorrogar la nuclear de Tarragona. Meten presión así al Gobierno con una central que defienden Junts y ERC, sus socios de investidura. El órdago de las grandes eléctricas al Gobierno para que extienda la vida útil de las nucleares salta por primera vez más allá de la central de Almaraz, en Cáceres.

| etiquetas: iberdrola , endesa , nuclear , ascó , 2034
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4 comentarios
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Asimismov #3 Asimismov
Hasta 2034 o hasta que reviente, lo que primero ocurra.
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#2 Ovidio
...con una central que defienden Junts y ERC...

¿Rufi qué dice de todo esto?
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
otra vez los tu no, yo si?
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menéame