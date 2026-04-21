La IA permitirá hacer diagnósticos médicos con vídeos de rostros en tan solo cinco años

Acudir al médico por un dolor de cabeza que se arrastra desde hace días y que, con un simple vídeo del rostro, se pueda identificar la causa y ser derivado al especialista adecuado para su tratamiento, está más cerca de lo que parece. Todo esto, desde el propio teléfono móvil y en pocos minutos. Puede parecer una idea utópica, pero un proyecto puntero de neurocientíficos del hospital del Mar de Barcelona trabaja para implementar diagnósticos médicos a partir del análisis de las expresiones faciales de los pacientes.
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En la carrera tuve prácticas en casi todas las asignaturas, incluso en las de matemáticas, siempre fui perfectamente capaz desde el primer día que empecé a trabajar. Y me he encontrado muchos recién titulados extraordinarios, mucho mejores que personas con experiencia que se han dedicado toda la vida a reinventar la rueda: "yo es que lo hago así y es mejor así porque blah blah".
El código generado por IA a día de hoy tiene una serie de problemas muy difíciles de superar, y algunos son mucho peores de lo que pueda hacer alguien sin experiencia laboral.
Solo falta que acierte.
Ricos lideran empresas de servicios sanitarios, donde aplican la IA para pobres que se dejan el sueldo en seguros.
Ricos van al médico, no usan sus propias IAs