La IA permitirá hacer diagnósticos médicos con vídeos de rostros en tan solo cinco años

Acudir al médico por un dolor de cabeza que se arrastra desde hace días y que, con un simple vídeo del rostro, se pueda identificar la causa y ser derivado al especialista adecuado para su tratamiento, está más cerca de lo que parece. Todo esto, desde el propio teléfono móvil y en pocos minutos. Puede parecer una idea utópica, pero un proyecto puntero de neurocientíficos del hospital del Mar de Barcelona trabaja para implementar diagnósticos médicos a partir del análisis de las expresiones faciales de los pacientes.