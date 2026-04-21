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La IA permitirá hacer diagnósticos médicos con vídeos de rostros en tan solo cinco años

Acudir al médico por un dolor de cabeza que se arrastra desde hace días y que, con un simple vídeo del rostro, se pueda identificar la causa y ser derivado al especialista adecuado para su tratamiento, está más cerca de lo que parece. Todo esto, desde el propio teléfono móvil y en pocos minutos. Puede parecer una idea utópica, pero un proyecto puntero de neurocientíficos del hospital del Mar de Barcelona trabaja para implementar diagnósticos médicos a partir del análisis de las expresiones faciales de los pacientes.

| etiquetas: ia , diagnóstico , medicina , rostros , salud
3 1 5 K -15 ciencia
8 comentarios
3 1 5 K -15 ciencia
#1 HangTheRich *
Y llevan diciendo dos años que sustituira a los programadores en 12 meses xD
1 K 23
BastardWolf #4 BastardWolf *
#1 todo lo que he probado a pedirle que me haga solo me ha servido como "boceto" por asi decirlo, me ha tocado despues repasarlo, corregir muchos errores (algunos tan raros como meter una importacion de una version que nunca ha existido), limpiar codigo spaghetti y reajustar el codigo a necesidades que no estaban ahi vete tu a saber porque. Ha sido como pedirle algo a un junior al que recien le han quitado el envoltorio y solo sabe fusilar codigo, lo que me ha llevado horas. En mi opinión nunca sustituirá nuestro trabajo, ni siquiera el de los junior ya que estos son necesarios para algun dia tener sénior para revisarlas
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#8 rbrn
#4 Yo esta matraca que tenemos con los junior no la entiendo. Está claro que no es lo mismo alguien sin experiencia laboral que alguien con 20 años de experiencia, pero...

En la carrera tuve prácticas en casi todas las asignaturas, incluso en las de matemáticas, siempre fui perfectamente capaz desde el primer día que empecé a trabajar. Y me he encontrado muchos recién titulados extraordinarios, mucho mejores que personas con experiencia que se han dedicado toda la vida a reinventar la rueda: "yo es que lo hago así y es mejor así porque blah blah".

El código generado por IA a día de hoy tiene una serie de problemas muy difíciles de superar, y algunos son mucho peores de lo que pueda hacer alguien sin experiencia laboral.
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laveolo #2 laveolo
A los unicos que va a sustituir la IA es a los periodistas. Pero porque hace años que realmente no ejercen como tales si no como altavoz del dueño.
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#3 SorPrendida
Los seguros chupiguays donde te das de alta online con un selfie se están frotando las manos
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powernergia #5 powernergia
Ya los hace ahora.
Solo falta que acierte.
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Dene #6 Dene
Te miran la cara y te ven las almorranas
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jdmf #7 jdmf
Ricos lideran empresas de tecnología que diseñan IAs.
Ricos lideran empresas de servicios sanitarios, donde aplican la IA para pobres que se dejan el sueldo en seguros.
Ricos van al médico, no usan sus propias IAs
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menéame