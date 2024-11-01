La IA nos lleva a 1810, Cádiz era el último rincón libre de España, una isla acorralada por el ejército más poderoso del mundo: el de Napoleón

Mientras los cañones retumbaban en las murallas, otra batalla, una guerra de ideas, se libraba en sus calles. Acompáñame en este viaje en el tiempo para descubrir cómo se vivió uno de los asedios más largos de la historia, el nacimiento de la Constitución de 'La Pepa' en las Cortes de Cádiz y el ingenio de un pueblo que se negó a rendirse durante la Guerra de la Independencia