La IA nos lleva a 1810, Cádiz era el último rincón libre de España, una isla acorralada por el ejército más poderoso del mundo: el de Napoleón

Mientras los cañones retumbaban en las murallas, otra batalla, una guerra de ideas, se libraba en sus calles. Acompáñame en este viaje en el tiempo para descubrir cómo se vivió uno de los asedios más largos de la historia, el nacimiento de la Constitución de 'La Pepa' en las Cortes de Cádiz y el ingenio de un pueblo que se negó a rendirse durante la Guerra de la Independencia
aunque pongan los franceses
cañones de artillería,
no me quitarán el gusto
de cantar por “Alegrías”.
Con las bombas que tiran
los fanfarrones
se hacen las gaditanas
tirabuzones.
Que las hembras cabales
en esta tierra
cuando nacen ya vienen
pidiendo guerra.
¡Guerra! ¡Guerra!
Y se ríen alegres
de los mostachos
y de los morriones
de los gabachos.
Y hasta saben hacerse
tirabuzones
con las bombas que tiran
los fanfarrones.
Son de piedra y no se notan,
las murallitas de Cádiz,
son de piedra y no se notan,
“pa” que en ellas los franceses
se rompan la cabezota.