edición general
4 meneos
12 clics
La IA no detecta casi un tercio de los cánceres de mama, según un estudio [eng]

La IA no detecta casi un tercio de los cánceres de mama, según un estudio [eng]

En un análisis de 414 mujeres, con una edad media de 55,3 años, recientemente diagnosticadas con cáncer de mama, los investigadores evaluaron el rendimiento de un sistema de diagnóstico asistido por ordenador basado en IA (AI-CAD) al interpretar mamografías y resonancias magnéticas de mama. Para que se considerara "detectado", el sistema debía tanto calificar una lesión como sospechosa como localizarla correctamente. Cuando no cumplía esos criterios, el cáncer se catalogaba como no detectado por la IA.

| etiquetas: ia , cancer , detección
3 1 1 K 37 tecnología
4 comentarios
3 1 1 K 37 tecnología
#3 Moteplass
Me indigna esta noticia, el modelo falla siempre al empezar y se debe ajustar, y si no puede dar datos fiables se elimina, como en muchos de los casos, la mayoría diria yo.

Pero eso se ve en los propios tests, no se pone en ejecución y entonces “se descubre” que no funciona.

Además, 414 pacientes es una muesyra muy pequeña para entrenar, parece que no hayan hecho bien el trabajo.
0 K 7
amouseonmars #4 amouseonmars *
#3 pues que no te indigne, porque la gente que tiene que tomar decisiones sobre invertir o no o adoptar y desarrollar un modelo de IA no son el objetivo de esta noticia, afortunadamente. Esto es reggaeton noticioso.
0 K 9
ContracomunistaCaudillo #1 ContracomunistaCaudillo
Pues un gran revés para la IA, el sector sanitario se suponía que era donde más fuerte puede entrar la IA pero está claro que a la hora de la verdad falla más que una escopeta de feria. Los fan boys ya no podrán decir que es culpa de cómo se usa.
0 K 6
#2 Moteplass *
#1 Una IA no lo detecta! Una!

A ver, que yo puedo hacer una IA en una mañana para detectar eso sin despeimarme.

Otra cosa es el nivel de acierto.

La mia sería mala, esta también, pero no es la IA, es el modelo que esta mal hecho.

Pus tendrán que mejorarla o cambiar los criterios de su evaluación para que identifique mejor.

La IA en general no ha fallado, un proyecto de IA sí, como el 90% de ellos.
0 K 7

menéame