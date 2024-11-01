La IA no detecta casi un tercio de los cánceres de mama, según un estudio [eng]

En un análisis de 414 mujeres, con una edad media de 55,3 años, recientemente diagnosticadas con cáncer de mama, los investigadores evaluaron el rendimiento de un sistema de diagnóstico asistido por ordenador basado en IA (AI-CAD) al interpretar mamografías y resonancias magnéticas de mama. Para que se considerara "detectado", el sistema debía tanto calificar una lesión como sospechosa como localizarla correctamente. Cuando no cumplía esos criterios, el cáncer se catalogaba como no detectado por la IA.