La IA no detecta casi un tercio de los cánceres de mama, según un estudio [eng]

En un análisis de 414 mujeres, con una edad media de 55,3 años, recientemente diagnosticadas con cáncer de mama, los investigadores evaluaron el rendimiento de un sistema de diagnóstico asistido por ordenador basado en IA (AI-CAD) al interpretar mamografías y resonancias magnéticas de mama. Para que se considerara "detectado", el sistema debía tanto calificar una lesión como sospechosa como localizarla correctamente. Cuando no cumplía esos criterios, el cáncer se catalogaba como no detectado por la IA.
| etiquetas: ia , cancer , detección
Pero eso se ve en los propios tests, no se pone en ejecución y entonces “se descubre” que no funciona.
Además, 414 pacientes es una muesyra muy pequeña para entrenar, parece que no hayan hecho bien el trabajo.
A ver, que yo puedo hacer una IA en una mañana para detectar eso sin despeimarme.
Otra cosa es el nivel de acierto.
La mia sería mala, esta también, pero no es la IA, es el modelo que esta mal hecho.
Pus tendrán que mejorarla o cambiar los criterios de su evaluación para que identifique mejor.
La IA en general no ha fallado, un proyecto de IA sí, como el 90% de ellos.