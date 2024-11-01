·
2024-11-01
8

64
clics
La IA crea una crisis histórica de SSD que vacía el stock mundial
La IA ha creado una crisis en los SSD dejando al mercado mundial sin stock y con pedidos que van a tener que esperar, al menos, 1 año.
|
etiquetas
:
ia
,
crisis
,
histórica
,
vacía
,
stock
,
mundial
#1
HeilHynkel
Siguiente paso, las tarjetas gráficas, que anda llevan ya 16 GB de RAM y se necesita para las tarjetas de IA.
Así que o pilláis algo este black friday o preparad la cartera (más)
0
K
18
#12
Robus
La IA se está combirtiendo en una excusa para montar crisis de stock... dentro de poco hasta los ratones subirán de precio porque "los necesita la IA".
0
K
13
#6
ChatGPT
*
#5
espero que no tengas mucha prisa para tener ese NAS.... ni mucha ni poca... vamos...
0
K
10
#8
aletmp
#6
lo tengo en el TO-DO.. puedo esperar
0
K
7
#7
ChatGPT
#5
para un nas, discos recertificados, son razonables y les queda muchísima vida en un Nas doméstico
0
K
10
#9
aletmp
#7
si, pero me iria a 3 discos de 12gb minimo... es mucha pasta ahora mismo
0
K
7
#14
aletmp
#13
depende para que lo uses... pero yo me queria ir a uno de 4TB para tener las fotos con immich. Y luego un nas con discos mecanicos de 12gb en raid 5 para el resto de mierdas. Y eso es un pico
0
K
7
#2
aletmp
yo iba a montar un NAS.. pero veo que voy a tener que esperar. Paso de pagar los precios que hay ahora mismo por los ssd / hd
0
K
7
#3
ChatGPT
#2
porque.. crees que van a bajar?
0
K
10
#4
mstk
#3
Porque cuando haga pop! ya habrá stock.
1
K
14
#5
aletmp
#3
no se si lo van a bajar. Esa es mi esperanza... de todas formas aunque quisiera no puedo pagar los precios de ahora
0
K
7
#13
Foxdie
#5
Pero tan caro lo ves? A mí en pccomponentes no me parecen precios tan descabellados para un ssd...
Quizás es porque soy viejo y 2tb a 100€ me parece de puta madre
0
K
7
#10
sliana
como afecta al mercado profesional? van a quedar parados un año los proyectos por la tonteria?
0
K
7
#11
Veelicus
#10
No, subiran mucho los precios y listo
0
K
13
