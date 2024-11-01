edición general
La IA crea una crisis histórica de SSD que vacía el stock mundial

La IA ha creado una crisis en los SSD dejando al mercado mundial sin stock y con pedidos que van a tener que esperar, al menos, 1 año.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Siguiente paso, las tarjetas gráficas, que anda llevan ya 16 GB de RAM y se necesita para las tarjetas de IA.

Así que o pilláis algo este black friday o preparad la cartera (más)
Robus #12 Robus
La IA se está combirtiendo en una excusa para montar crisis de stock... dentro de poco hasta los ratones subirán de precio porque "los necesita la IA". :-S
ChatGPT #6 ChatGPT *
#5 espero que no tengas mucha prisa para tener ese NAS.... ni mucha ni poca... vamos... xD
#8 aletmp
#6 lo tengo en el TO-DO.. puedo esperar :-)
ChatGPT #7 ChatGPT
#5 para un nas, discos recertificados, son razonables y les queda muchísima vida en un Nas doméstico
#9 aletmp
#7 si, pero me iria a 3 discos de 12gb minimo... es mucha pasta ahora mismo :-(
#14 aletmp
#13 depende para que lo uses... pero yo me queria ir a uno de 4TB para tener las fotos con immich. Y luego un nas con discos mecanicos de 12gb en raid 5 para el resto de mierdas. Y eso es un pico
#2 aletmp
yo iba a montar un NAS.. pero veo que voy a tener que esperar. Paso de pagar los precios que hay ahora mismo por los ssd / hd
ChatGPT #3 ChatGPT
#2 porque.. crees que van a bajar?
#4 mstk
#3 Porque cuando haga pop! ya habrá stock.
#5 aletmp
#3 no se si lo van a bajar. Esa es mi esperanza... de todas formas aunque quisiera no puedo pagar los precios de ahora
Foxdie #13 Foxdie
#5 Pero tan caro lo ves? A mí en pccomponentes no me parecen precios tan descabellados para un ssd...
Quizás es porque soy viejo y 2tb a 100€ me parece de puta madre xD
#10 sliana
como afecta al mercado profesional? van a quedar parados un año los proyectos por la tonteria?
Veelicus #11 Veelicus
#10 No, subiran mucho los precios y listo
