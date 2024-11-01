edición general
I=I: el mensaje que ha cambiado la prevención del VIH y reducido el estigma

He aquí uno de los avances más relevantes en la respuesta científica y social frente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que, sin embargo aún no es conocido por una parte importante de la población. Se trata de un hecho clave: si una persona que vive con VIH toma su tratamiento y mantiene una carga viral indetectable, no transmite el virus por vía sexual. Este es el significado tras el concepto de “I=I”. Es decir, que indetectable es igual a intransmisible.

2 comentarios
#1 yokitolakaka
Si todo eso está muy bien.. en una pareja estable lo veo, pero gente que tiene contacto sexual con diferente gente, no está el tema como para fijarse de que el otro haya estado tomando bien la medicación
#2 Tecar
¿Se está diciendo que si algo no se puede detectar entonces no se puede transmitir?
También habría que aclarar cómo funcionan los sistemas de detección y sistemas de transmisión, más que nada por saber si son equivalentes.
Lo digo por aclararme si es así siempre, si hay matices, o es una frase de alumnos de primero de la ESO.
