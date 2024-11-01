I=I: el mensaje que ha cambiado la prevención del VIH y reducido el estigma

He aquí uno de los avances más relevantes en la respuesta científica y social frente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que, sin embargo aún no es conocido por una parte importante de la población. Se trata de un hecho clave: si una persona que vive con VIH toma su tratamiento y mantiene una carga viral indetectable, no transmite el virus por vía sexual. Este es el significado tras el concepto de “I=I”. Es decir, que indetectable es igual a intransmisible.
| etiquetas: vih , virus , i=i
También habría que aclarar cómo funcionan los sistemas de detección y sistemas de transmisión, más que nada por saber si son equivalentes.
Lo digo por aclararme si es así siempre, si hay matices, o es una frase de alumnos de primero de la ESO.