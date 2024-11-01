De Hungría a Estados Unidos: ¡Se revela el sorprendente linaje noble húngaro de Donald Trump!

Mucha gente conoce el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero pocos saben que su familia tiene una conexión especial con Hungría. Este curioso dato lo reveló el doctor István Zoltán, profesor adjunto jubilado de la Universidad Técnica de Budapest, quien descubrió la información durante su propia investigación genealógica. Resulta que él y Donald Trump son primos en grado 17 y que su antepasado común es Rodolfo III, príncipe de Sajonia-Wittenberg, que vivió en el siglo XIV.
| etiquetas: trump , nobleza , hungria , eeuu , linaje noble
Si cualquier ciudadano de los Estados Unidos aceptase, reclamase, recibiese o retuviese cualquier título de nobleza u honor, o, sin el consentimiento del Congreso, aceptase y retuviese cualquier regalo, pensión, cargo o emolumento de cualquier tipo, de cualquier emperador, rey, príncipe o potencia extranjera, dicha persona dejaría de ser ciudadano de los Estados Unidos y sería incapaz de ocupar cualquier cargo de confianza o de lucro bajo ellos, o cualquiera de ellos.
Como Trump no tiene título ninguno, no hay problema
Buen momento para nombrarle Marqués de la Paz (por ejemplo)
Yo creo que en base a los precedentes ... duque de Palma le iría que ni pintado.
Hay que ser gilipollas.