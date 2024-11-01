De Hungría a Estados Unidos: ¡Se revela el sorprendente linaje noble húngaro de Donald Trump!

Mucha gente conoce el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero pocos saben que su familia tiene una conexión especial con Hungría. Este curioso dato lo reveló el doctor István Zoltán, profesor adjunto jubilado de la Universidad Técnica de Budapest, quien descubrió la información durante su propia investigación genealógica. Resulta que él y Donald Trump son primos en grado 17 y que su antepasado común es Rodolfo III, príncipe de Sajonia-Wittenberg, que vivió en el siglo XIV.