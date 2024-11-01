edición general
3 meneos
16 clics
De Hungría a Estados Unidos: ¡Se revela el sorprendente linaje noble húngaro de Donald Trump!

De Hungría a Estados Unidos: ¡Se revela el sorprendente linaje noble húngaro de Donald Trump!

Mucha gente conoce el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero pocos saben que su familia tiene una conexión especial con Hungría. Este curioso dato lo reveló el doctor István Zoltán, profesor adjunto jubilado de la Universidad Técnica de Budapest, quien descubrió la información durante su propia investigación genealógica. Resulta que él y Donald Trump son primos en grado 17 y que su antepasado común es Rodolfo III, príncipe de Sajonia-Wittenberg, que vivió en el siglo XIV.

| etiquetas: trump , nobleza , hungria , eeuu , linaje noble
2 1 1 K 27 actualidad
24 comentarios
2 1 1 K 27 actualidad
Comentarios destacados:    
Spirito #4 Spirito
Bueno, lo que le faltaba a su Zanahoridad para proclamarse emperador del planeta Tierra y la Luna. xD
7 K 93
Lord_Cromwell #1 Lord_Cromwell
No decían que los nobles no podían ser presidentes de EEUU? @themarquesito
1 K 34
themarquesito #7 themarquesito
#1 En realidad no hay problema ninguno. Lo que dice la enmienda de turno es otra cosa:

Si cualquier ciudadano de los Estados Unidos aceptase, reclamase, recibiese o retuviese cualquier título de nobleza u honor, o, sin el consentimiento del Congreso, aceptase y retuviese cualquier regalo, pensión, cargo o emolumento de cualquier tipo, de cualquier emperador, rey, príncipe o potencia extranjera, dicha persona dejaría de ser ciudadano de los Estados Unidos y sería incapaz de ocupar cualquier cargo de confianza o de lucro bajo ellos, o cualquiera de ellos.

Como Trump no tiene título ninguno, no hay problema
2 K 51
Lord_Cromwell #12 Lord_Cromwell
#7 Y si el rey de España lo nombrará Duque de Trump?
1 K 40
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#7

Buen momento para nombrarle Marqués de la Paz (por ejemplo) xD
1 K 40
Lord_Cromwell #14 Lord_Cromwell *
#13 Le das el Princesa de Asturias y el nombramiento y queda desactivado :troll:
0 K 20
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#14

Yo creo que en base a los precedentes ... duque de Palma le iría que ni pintado.
0 K 20
#22 solojavi
#7 Pues lo del avión que dijo que le regalarían entra en la categoría de potencia extranjera...
0 K 9
themarquesito #23 themarquesito
#22 Sí, Trump lleva violando la cláusula de los emolumentos de manera habitual, ya desde su primer mandato.
0 K 20
Meneanauta #3 Meneanauta
Bueno, después de Groenlandia tocará recuperar su tierra húngara.
1 K 32
HeilHynkel #6 HeilHynkel
¡coño! Otros como La Nueva España que le sacan raices asturianas a todo, incluso hasta diciendo que un primo suyo estuvo en el Xiringüelo una vez. :-D
1 K 32
Mister_T #2 Mister_T
En grado 17... si aumentamos a grado 32 igual soy yo primo suyo también.
2 K 32
Meneanauta #5 Meneanauta
#2 Qué pasa primo!
1 K 32
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#2 No creo que haga falta, en grado 17 creo que todos somos "primos" de alguien.
3 K 65
Mister_T #15 Mister_T
#9 bueno yo me refería a Trump o a Rodolfo III.
1 K 20
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
Vamos que tiene sangre magiar por eso lo de tantos aranceles.
0 K 20
#21 Albarkas
Aún recuerdo cuando se iba a casar la infantita con el jugador de balonmano. Hubo uno que llegó a decir que quizá el tipo no era noble, pero que había un Urdangarín en la batalla de las Navas de Tolosa xD xD xD
Hay que ser gilipollas.
0 K 12
Tertuliano_equidistante #24 Tertuliano_equidistante
#21 También oí una parecida con la Leti en su momento
0 K 10
Pointman #18 Pointman
En grado 17 :wall:. Eso y nada es prácticamente lo mismo.
0 K 11
Escafurciao #19 Escafurciao
#18 seguramente tenga más genes de Gengis kan, pero que para alguien de hace 7 siglos no esta mal el seguir en la élite si descendencia, luego que si meritocracia.
1 K 20
donsoul #8 donsoul
Si vas lo suficientemente atrás, todo el mundo está emparentado con todos los demás.
0 K 9
#20 sliana
Trumpf no sonaba americano
0 K 7
#11 Alves
El biznieto de Vlad Tepes.
0 K 7
#10 dclunedo
Y el "Historiador" Catalán que dice que Cristóbal Colón era Catalán le relacionará en grado 9 con los hermanos Pinzón y con El tío Paco en grado 11 y cerraremos el circulo. Todos estos estudios debidamente subvencionados con fondos públicos como la "Cultura" merece. :troll:
0 K 5

menéame