Un humorista alemán desata la polémica: “Mallorca es la pequeña Alemania”

Un humorista alemán ha provocado un aluvión de reacciones con un vídeo de su gira de monólogos por Estados Unidos, en el que hace declaraciones controvertidas sobre los alemanes en Mallorca. Durante su espectáculo, el cómico se refirió a la isla como “la pequeña Alemania”, asegurando que se ha convertido en una extensión cultural de su país: “De verdad que lo es. Es como ir al estado número 17 de Alemania”, bromeó ante el público. "Dadnos Mallorca y estaremos contentos" En su monólogo, el artista explicó que “el sitio más reciente que Alemania