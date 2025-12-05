edición general
Un humorista alemán desata la polémica: “Mallorca es la pequeña Alemania”

Un humorista alemán ha provocado un aluvión de reacciones con un vídeo de su gira de monólogos por Estados Unidos, en el que hace declaraciones controvertidas sobre los alemanes en Mallorca. Durante su espectáculo, el cómico se refirió a la isla como “la pequeña Alemania”, asegurando que se ha convertido en una extensión cultural de su país: “De verdad que lo es. Es como ir al estado número 17 de Alemania”, bromeó ante el público. "Dadnos Mallorca y estaremos contentos" En su monólogo, el artista explicó que “el sitio más reciente que Alemania

#3 lordban
¿Qué polémica? Es obvio que es así y cada año va a más. El tema es qué vamos a hacer al respecto ¿Seguiremos con la autodestructiva mentalidad neoliberal de que el país es de todos o vamos a volver a considerar que los nativos tienen prioridad sobre su tierra ancestral?
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
y no le falta razon, ademas son tratados aun mejor que en su deutchland natal
#6 chocoleches
A estas alturas que un alemán venga con el cuento de la eficiencia alemana. Cualquiera que haya trabajado con alemanes, o pasado unos días por allí sabe que es la mayor mentira jamás contada.

Y el chiste del lander 17 es de la misma época que el del perro mistetas.
neuron #5 neuron *
Mallorca es de los ric@s, que no te engañen.
#1 alkalin
No entiendo como Dinamarca puede regular la compra de vivienda a Europeos y nosotros no.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Totalmemte real.
