Un hombre contra la industria feminista

Los beneficios de denunciar a un hombre inocente son tantos y los controles para impedir ese abuso tan pocos que da vértigo. Nos conocíamos desde hacía años porque él era el dueño de nuestra trattoria favorita y amigo, además, de mi mejor amiga. Yo me había separado a finales de 2005, y a Gabi su mujer le echó de casa en 2006, 15 meses después de que se aprobara la viogen. Un divorcio no es una experiencia agradable, por eso lo ideal sería separarse de mutuo acuerdo, pero hacerlo así resulta imposible cuando uno de los dos se niega a aceptar..
Y si, existen, no es ningún bulo como muchos maltratadores o maltratadoras nos quieren hacer creer.
Eso si, los opinólogos para usted son aquellos que leen, se documentan y plasman toda esa información en un libro.
Pues me va usted a perdonar, pero pocas dudas me quedan.
Y en todo caso, ¿Que usan un dispositivo de verificación que solo te deja verlo si introduces un pene? ¿Es un falodecodificador? ¿Y los hombres sin pene o unihuevos como acceden?
[Sarcasmo off]
Como el bien dijo días después, que su mayor miedo es que detecten en su libro algún error que se le pudiera pasar por alto (algo común en las personas) y atacarle por ello, pero que cuando reconocieron no haberse leído el libro, se quedó aliviado, porque le resbalarían profundamente todas las bobadas que salieran por su boca. De ahí su magistral frase final.
2.- Las denuncias falsas sí existen. Pero el verdadero problema al respecto es que la mayoría de las agresiones machistas (un 80% por lo menos) no se denuncian.
La policía no hace leyes, se limita a vigilar su correcta aplicación, a menudo a regañadientes.
Para las víctimas de denuncias falsas "el verdadero problema" son evidentemente las denuncias falsas.
Es mas, un amigo policía me comentó como cada viernes tenía que ir a detener al mismo hombre (en sus propias palabras, un desgraciado, pero no un maltratador, no siquiera violento). Cuando ese hombre se enteró que su mujer lo mandaba al calabozo el fin de semana para tener la casa libre y cepillarse a su amante, ese tipo de ahorcó.
Un caso más, sin pena ni gloria, de los que no le importan a nadie. Pero a mí amigo le marcó, no podía evitar sentirse culpable por hacer su trabajo.