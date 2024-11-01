edición general
Un hombre contra la industria feminista

Los beneficios de denunciar a un hombre inocente son tantos y los controles para impedir ese abuso tan pocos que da vértigo. Nos conocíamos desde hacía años porque él era el dueño de nuestra trattoria favorita y amigo, además, de mi mejor amiga. Yo me había separado a finales de 2005, y a Gabi su mujer le echó de casa en 2006, 15 meses después de que se aprobara la viogen. Un divorcio no es una experiencia agradable, por eso lo ideal sería separarse de mutuo acuerdo, pero hacerlo así resulta imposible cuando uno de los dos se niega a aceptar..

etiquetas: marisol oviano , industria , feminista , soto ivars , esto no existe
17 comentarios
Comentarios destacados:    
Pertinax
Falso de toda falsedad. IM-PO-SI-BLE Marisol. Voy a llamar a la Irene y te vas a enterar.
K 60
tronchastiles
#1 Esto es para aquellos que tanto les gusta proteger a las mujeres, que puedan leer como las mujeres también son víctimas de las denuncias falsas.
Y si, existen, no es ningún bulo como muchos maltratadores o maltratadoras nos quieren hacer creer.  media
K 43
Klamp
#2 opinologo experto en opinologeria te escribe un libro. Fantástico.
K 8
tronchastiles
#7 Del cuál una persona tan culta como usted puede opinar sin habérselo leído ni saber de qué va.
Eso si, los opinólogos para usted son aquellos que leen, se documentan y plasman toda esa información en un libro.
Pues me va usted a perdonar, pero pocas dudas me quedan.
K 10
Lyovin81
A estas alturas, salvo a las mostrencas que viven de chiringuitos feministas, creo que a la mayor parte de la sociedad el feminismo institucional le causa considerable asco.
K 38
gorgos
Los canales de TV, sólo para hombres, deberían ilegalizarse por machistas
K 37
silzul
#3 ¿Existen canales de TV o lo que sea solo para hombres? Dime cuáles :shit:

Y en todo caso, ¿Que usan un dispositivo de verificación que solo te deja verlo si introduces un pene? ¿Es un falodecodificador? ¿Y los hombres sin pene o unihuevos como acceden?

[Sarcasmo off]
K 7
Pertinax
#3 La autora del artículo se llama Marisol Oviaño. Se te va a poner de uñas.
K 21
Chepacoleta
El comando giliwoke no tardará en tumbarla. No cabe un tonto más en Menéame
K 26
quitamelpiedencima
Vi la entrevista a la que hace referencia el artículo y Soto Ivars estuvo magistral. Fue de vergüenza ajena ver a mujeres que se les llena la boca con los derechos y la vida, defendiendo que se dejara fuera de las ayudas a niños víctimas de abusos por el hecho de ser varones.
K 21
tronchastiles
#15 Sinceramente, poco hizo el pobre. Ellas solas se desacreditaron por bramar de un libro que no han leído.
Como el bien dijo días después, que su mayor miedo es que detecten en su libro algún error que se le pudiera pasar por alto (algo común en las personas) y atacarle por ello, pero que cuando reconocieron no haberse leído el libro, se quedó aliviado, porque le resbalarían profundamente todas las bobadas que salieran por su boca. De ahí su magistral frase final.
K 10
Ominous
A ver señores, menéame somos un sitio muy y mucho de izquierdas. Aquí no se suben cosas de denuncias falsas. En su defecto podemos subir algo de Ayuso, o alguna noticia de otro lado del charco, de Argentina y Milei, pero de Venezuela tampoco eh, que aburre.
K 19
okeil
¿Ein?, no le encuentro sentido a la primera frase ... ¿Sabrá escribir lo que quiere decir? ...
K 10
IngridPared
1,. VioGén es de la Policía. ¿Tenemos que pensar que los maderos son feminazis?
2.- Las denuncias falsas sí existen. Pero el verdadero problema al respecto es que la mayoría de las agresiones machistas (un 80% por lo menos) no se denuncian.
K 7
estemenda
#10 "VioGén es de la Policía" o_o
La policía no hace leyes, se limita a vigilar su correcta aplicación, a menudo a regañadientes.
Para las víctimas de denuncias falsas "el verdadero problema" son evidentemente las denuncias falsas.
K 21
Olarcos
#10 la mayoría de las agresiones machistas (un 80% por lo menos) ¿De dónde has conseguido ese dato? ¿De la University of Your Tanned Balls?
K 20
tronchastiles
#10 La policía, por lo general, están hartas de detener inocentes a sabiendas, pero es su puto trabajo.
Es mas, un amigo policía me comentó como cada viernes tenía que ir a detener al mismo hombre (en sus propias palabras, un desgraciado, pero no un maltratador, no siquiera violento). Cuando ese hombre se enteró que su mujer lo mandaba al calabozo el fin de semana para tener la casa libre y cepillarse a su amante, ese tipo de ahorcó.
Un caso más, sin pena ni gloria, de los que no le importan a nadie. Pero a mí amigo le marcó, no podía evitar sentirse culpable por hacer su trabajo.
K 10

