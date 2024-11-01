Un hombre contra la industria feminista

Los beneficios de denunciar a un hombre inocente son tantos y los controles para impedir ese abuso tan pocos que da vértigo. Nos conocíamos desde hacía años porque él era el dueño de nuestra trattoria favorita y amigo, además, de mi mejor amiga. Yo me había separado a finales de 2005, y a Gabi su mujer le echó de casa en 2006, 15 meses después de que se aprobara la viogen. Un divorcio no es una experiencia agradable, por eso lo ideal sería separarse de mutuo acuerdo, pero hacerlo así resulta imposible cuando uno de los dos se niega a aceptar..