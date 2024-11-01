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La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar

La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar

Jésica Rodríguez, quien era la pareja de José Luis Ábalos, ha asegurado ante los magistrados del Tribunal Supremo que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec—, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, ha aseverado.

| etiquetas: jesica , abalos , empresas , publicas
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22 comentarios
17 4 1 K 89 actualidad
Comentarios destacados:        
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
¡A la puta cárcel! El y ella
6 K 94
Andreham #13 Andreham
#5 Y que devuelva lo robado.
0 K 8
#14 woke
#5 hay muchos enchufados que no trabajan teletrabajan
0 K 17
#22 zoolander10
#5 Yo he trabajado en Ineco.
Si solo fuera Jessica... Esa empresa esta llena de parásitos que en cualquier otra empresa privada durarían un mes. Y alli se acaban jubilando. Mucha gente con padrino viviendo la buena vida con los impuestos de todos.
Tenían que cerrar ese chiringuito.
0 K 9
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
a saber la de personajes y personajas tenemos que tener parasitando en nuestras instuticiones, no solo el infecto politico sino el ponzoñoso clan familiar putes y amigos, de los puestos de abajo y de en medio...cual santa inquisicion española con la antorcha en la mano deberiamos entrar..
6 K 63
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Debe de ser un bulo de la extrema derecha. Yo de "eldiario.es" no me fiaría mucho.
4 K 56
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Manda cojones que para cualquier ciudadano con ingeniería, máster y preparación más que suficiente lo más probable es que en su vida consiguiera un puesto de trabajo en una empresa de esta. Y que semejante gentuza se salte todos los filtros de esta manera les tiene que sentar de putísima madre.

Meritocracia, que lo llamarían algunos.
4 K 52
#17 Eukherio
#12 Hombre, yo diría que con esos registros le estás dando la razón, o como poco una duda razonable. Pudo leer el titular erróneo antes de cambiarlo y votar negativo después de que lo hubieses cambiado. Si hubiese sido margen de 10 minutos ya sería otra cosa, pero en cuestión de segundos es perfectamente posible.
2 K 30
Golan_Trevize #18 Golan_Trevize
#17 Es cierto, le doy la duda razonable a @g3_g3 .

Sin regomeyos, compañero :hug:
1 K 22
g3_g3 #19 g3_g3
#18 No sé, solo el hecho de que me acusen de querer silenciar la corrupción del PPSOE es un poco ridículo, no tiene mucho sentido con mi historial.
1 K 22
Golan_Trevize #20 Golan_Trevize
#19 Mis disculpas. Es que venía de leer otra noticia muy relacionada con esta, hundida porque dado el medio que la publicaba tenía que ser un bulo, no había más posibilidad que esa...
1 K 22
g3_g3 #21 g3_g3
#20 Se de que noticia hablas, fui el único en votarla.

Pero como los defensores de la libertad tienen vetado al medio.
1 K 22
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Ya tenemos el primer "Errónea" de @g3_g3 , debe ser que no confía en este medio de ultraderecha que es Eldiario.es.
1 K 26
g3_g3 #6 g3_g3
#3 Debe ser que cuando entré a leer la noticia el título era erroneo.
1 K 30
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#6 Seguro que fue eso, sí.
1 K 26
g3_g3 #9 g3_g3
#7 Por supuesto que es eso. Si no porque que has cambiado el titular?
0 K 10
Golan_Trevize #10 Golan_Trevize
#9 Lo cambié porque me equivoqué al pegar. Y lo cambié dentro del primer minuto después de publicar la noticia (puedes comprobarlo en los registros). Supongo que suficiente para calzarle un negativo sin dar lugar a posible corrección, claro, ni se me pasa por la cabeza otra posibilidad.
1 K 26
g3_g3 #11 g3_g3
#10 Entonces confirmas que era erronea. ;)
1 K 30
Golan_Trevize #12 Golan_Trevize
#11 Según los registros, envié la noticia y cambié el titular a las 14:12. Y tú votaste a las 14:13. Luego, no, no lo confirmo.

No hay más preguntas, señoría xD
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Aguarrás #16 Aguarrás
Meritocracia, si, si... :roll:
1 K 24
#4 woke
Quién no conoce muchos enchufados?
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Glidingdemon #15 Glidingdemon
Estoy seguro que todo fue por amor. :troll:
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menéame