La expareja de Ábalos reconoce en el juicio que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar

Jésica Rodríguez, quien era la pareja de José Luis Ábalos, ha asegurado ante los magistrados del Tribunal Supremo que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec—, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, ha aseverado.
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no trabajanteletrabajan
Si solo fuera Jessica... Esa empresa esta llena de parásitos que en cualquier otra empresa privada durarían un mes. Y alli se acaban jubilando. Mucha gente con padrino viviendo la buena vida con los impuestos de todos.
Tenían que cerrar ese chiringuito.
Meritocracia, que lo llamarían algunos.
Sin regomeyos, compañero
Pero como los defensores de la libertad tienen vetado al medio.
No hay más preguntas, señoría