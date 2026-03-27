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Doctores cubanos denuncian que el bloqueo provoca muertes evitables en hospitales

Doctores cubanos denuncian que el bloqueo provoca muertes evitables en hospitales

Las declaraciones de los médicos cubanos al Times confirman que el bloqueo de EE.UU es un criminal acto de guerra contra la población civil, que viola el derecho internacional y ha sido condenado en 30 ocasiones por la Asamblea General de Naciones Unidas sin efectos prácticos. Los apagones diarios, los cortes de combustible que paralizan ambulancias y la imposibilidad de adquirir medicamentos han colapsado el que hasta ahora ha sido un prestigioso sistema de salud pública, otrora orgullo de la revolución cubana y alivio para millones de persona

| etiquetas: crimenes de lesa humanidad , eeuu-cuba
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12 comentarios
13 2 0 K 134 actualidad
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Bueno, ese es uno de los objetivos del embargo, que las condiciones de vida en Cuba se deterioren hasta el punto de que la población se alce contra el gobierno.
3 K 55
#4 tierramar *
Los doctores cubanos ha ayudado a pacientes de muchos países, incluído estadounidenses que no pueden pagar la sanidad privada yanqui, incluídos los niños de Chernobyl, enfermados por la contaminación radioactiva.
Mientras los gobiernos yanquis invierten los impuestos en guerras para que sus familias magaricas se hagan más ricas, mientras dejan sin sanidad publica a sus contribuyentes.
3 K 46
#7 tierramar
lejos de reservarse sus recursos médicos para sí mima, Cuba ha extendido sus misiones sanitarias a los rincones más recónditos y empobrecidos del mundo, llegando a superar los despliegues del G7 y la OMS.
Mientras EE.UU. destina 1.000 millones de dólares a guerras imperialistas y otros tantos a rescates bancarios, Cuba prioriza la educación y la salud pública,
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
doctores cubanos NO cuentan que en Cuba es obligatorio hacer "misiones sanitarias" en "países amigos" del régimen. ejemplo: en VZL: te mando médicos casi gratis y tú me mandas petróleo también casi gratis. sí, el régimen mercadea con su mano de obra, con su personal sanitario. os imagináis que todos esos médicos formados en la isla se dedicasen a atender a la población de la isla y no a servir de moneda de cambio con otros países para obtener gasolina barata? pues eso, idos a cagar, no engañáis a nadie, panda de corruptos!
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YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo *
lo que el comentario cuatro llama "ayudar" es en realidad un arma del régimen para negociar con países extranjeros para obtener combustibles fósiles casi gratis. en verdad estos médicos cubanos a quien están ayudando es al régimen que gobierna la isla. no lo hacen gratis, ningún régimen ni ningún país, tampoco los democráticos, hacen nada gratis. la cooperación al desarrollo es una forma de influir y de colonizar y marcar el futuro de otros países en los que se tienen intereses estratégicos y vestirlos de solidaridad, internacionalismo y su puta madre! que no nacimos ayer, por favor!
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#12 chavi
En Cuba el problema no es "la falta de doctores". Si esos doctores no fueran a otros países, en Cuba aún estarían peor
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#10 laruladelnorte
Tres apagones nacionales en las últimas semanas han dejado hospitales enteros funcionando con plantas eléctricas de emergencia, cuyas baterías apenas alcanzan para mantener con vida a pacientes críticos. Jorge Pérez Álvarez, de 21 años, necesita un ventilador las 24 horas debido a una enfermedad genética. “Su vida depende de la electricidad”,

El bloqueo a la población civil es un hecho criminal condenado por la ONU pero ese pais,denominado como faro del mundo se pasa los derechos humanos por el forro de sus cojones.
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Findeton #1 Findeton
Mientras que el hotel 5 estrellas de Pablemos sigue con electricidad.
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Solinvictus #3 Solinvictus
#1 eres el botones del hotel para saberlo?
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#8 frigoneto *
#1 Los ciudadanos y residentes bajo la jurisdicción de EE.UU. tienen prohibido hospedarse en más de 400 hoteles y propiedades cubanas vinculadas al gobierno y militares. Los fachas se enteran ahora de que los visitantes a Cuba también estan sujetos a restricciones por el embargo asesino de los americanos en Cuba.
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Findeton #9 Findeton *
#8 Que si, que si, que irse a un hotel con electricidad y a entrevistar al DICTADOR mientras el pueblo cubano sufre, todo bien. Eso tiene una palabra. Izquierda caviar. ¡A las mariscadas!
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#11 abogado_del_diablo
#8 Cuidado, que le rompes su discurso de monguer cuñadista.
Y que tiene como trasfondo la mierda falaz de siempre: si uno de izquierdas vive cómodamente (cosa que en este caso se inventa) es un hipócrita. Si lo hace uno de derechas es coherente con lo que piensa.
No dan para más.
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menéame