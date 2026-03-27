Las declaraciones de los médicos cubanos al Times confirman que el bloqueo de EE.UU es un criminal acto de guerra contra la población civil, que viola el derecho internacional y ha sido condenado en 30 ocasiones por la Asamblea General de Naciones Unidas sin efectos prácticos. Los apagones diarios, los cortes de combustible que paralizan ambulancias y la imposibilidad de adquirir medicamentos han colapsado el que hasta ahora ha sido un prestigioso sistema de salud pública, otrora orgullo de la revolución cubana y alivio para millones de persona