Doctores cubanos denuncian que el bloqueo provoca muertes evitables en hospitales

Las declaraciones de los médicos cubanos al Times confirman que el bloqueo de EE.UU es un criminal acto de guerra contra la población civil, que viola el derecho internacional y ha sido condenado en 30 ocasiones por la Asamblea General de Naciones Unidas sin efectos prácticos. Los apagones diarios, los cortes de combustible que paralizan ambulancias y la imposibilidad de adquirir medicamentos han colapsado el que hasta ahora ha sido un prestigioso sistema de salud pública, otrora orgullo de la revolución cubana y alivio para millones de persona
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Mientras los gobiernos yanquis invierten los impuestos en guerras para que sus familias magaricas se hagan más ricas, mientras dejan sin sanidad publica a sus contribuyentes.
Mientras EE.UU. destina 1.000 millones de dólares a guerras imperialistas y otros tantos a rescates bancarios, Cuba prioriza la educación y la salud pública,
El bloqueo a la población civil es un hecho criminal condenado por la ONU pero ese pais,denominado como faro del mundo se pasa los derechos humanos por el forro de sus cojones.
Y que tiene como trasfondo la mierda falaz de siempre: si uno de izquierdas vive cómodamente (cosa que en este caso se inventa) es un hipócrita. Si lo hace uno de derechas es coherente con lo que piensa.
No dan para más.