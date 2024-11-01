HRANA (organización de derechos humanos con apoyo estadounidense) confirma 7.007 muertes verificadas durante las protestas en Irán [ENG]

El informe, de unas 1.350 páginas, elaborado mediante un esfuerzo coordinado de documentación entre varios equipos —la agencia de noticias HRANA de HRA, Spreading Justice, el Pasdaran Documentation Project y el Departamento de Estadística—, conserva un registro estructurado de la fase inicial de las protestas a nivel nacional en Irán en 2025–2026 y de la respuesta del Estado. Los hallazgos se basan en más de 143.330 informes de HRANA procedentes de fuentes confidenciales y abiertas, recopilados, verificados y analizados durante ese periodo.