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HRANA (organización de derechos humanos con apoyo estadounidense) confirma 7.007 muertes verificadas durante las protestas en Irán [ENG]

El informe, de unas 1.350 páginas, elaborado mediante un esfuerzo coordinado de documentación entre varios equipos —la agencia de noticias HRANA de HRA, Spreading Justice, el Pasdaran Documentation Project y el Departamento de Estadística—, conserva un registro estructurado de la fase inicial de las protestas a nivel nacional en Irán en 2025–2026 y de la respuesta del Estado. Los hallazgos se basan en más de 143.330 informes de HRANA procedentes de fuentes confidenciales y abiertas, recopilados, verificados y analizados durante ese periodo.

| etiquetas: irán , protestas , muertes , hrana
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4 comentarios
2 1 3 K 13 actualidad
#1 Grahml *
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Sin tener en cuenta cuantos de ellos fueron armados por Israel y EEUU ... parece que Trump exageraba un pelín al hablar de 40.000.
5 K 65
#3 ces
#2 Estaria bien que se pudieran distinguir los que murieron por disparos de las celulas terroristas montadas por Israel o la CIA. Ah, que es una fuente apoyada por USA, eso no lo veremos
2 K 39
#4 ces *
Yo solo se que hay videos de ministros de Iran paseando por Teheran con una escolta que ni se ve, con la gente haciendose selfies con ellos. Aqui, en un entorno de paz, a ver quien se atreve. Algo no cuadra, che.
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