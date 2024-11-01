·
Hoy la Transición no sería posible
Si AP y Fuerza Nueva hubieran tenido el porcentaje de PP y VOX en 2023, los consensos no habrían ocurrido
transicion
democracia
dictadura
actualidad
18 comentarios
actualidad
#3
sotillo
¿A que transición se referirá?
#4
gorg
#3
a la de idiotas a sensatos
#10
mefistófeles
#3
Esa que te permite:
expresarte libremente
reunirte con quien quieras y cuando quieras
leer cualquier tipo de publicación/información
viajar a cualquier parte del mundo
votar al tipo que más te ponga
quemar banderas y fotos de representantes
tener derechos laborales
que rija la presunción de inocencia si alguien te señala
no estar obligado a ser persona religiosa
acudir a tribunales internacionales si lo consideras necesario
etc, etc...
Por cierto, el artículo es de una gilipollez supina, porque, se llamara AP, vox o suputamadreesmilitar, si te vas a 1977, tras 40 años del puto dictador, el apoyo de esos partidos también deberían retrotarlos a esa época, no sólo las siglas.
#15
fremen11
#3
A la de los metales
#16
uvi
#3
Vaya pregunta!!
Pues al cambio de nombre del "Tribunal de orden publico" por "Audiencia nacional"...y por dentro de la audiencia creo que cambiaron algunos cuadros y cortinas.
#17
camvalf
#3
a la que a ti te deja expresarte así sin que los grises te llamen a al puerta de tu casa.
#2
YSiguesLeyendo
Es decir,
la AP de entonces, en lugar del 8,2% de las elecciones 1977, obtiene el 33,1% del PP en las elecciones de 2023. Fuerza Nueva, que sacó el 0,4%, tiene el 12,4% de Vox en 2023, una diferencia enorme
. En la izquierda, sin embargo, las cosas vuelven a ser muy parecidas: el PSOE consiguió el 29,3% en 1977 y el 33,1% en 2023; por su parte, el PCE logró un 9,3% en 1977 y Sumar un 12,3% en 2023. La pregunta, entonces, es: vaciado el centro, ¿cómo se habría desarrollado la Transición?
#1
YSiguesLeyendo
Como ha señalado Robert Fishman en su libro 'Práctica democrática e inclusión' (2021), supone un gran cambio en la democracia española que el partido centrista de Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido que dominó la política española en el periodo crucial que va de 1977 a 1982, y en el que encontraron cobijo las élites reformistas del régimen franquista y algunos democristianos y socialdemócratas, colapsara en las elecciones de 1982 y fuera reemplazado por AP, un partido más a la derecha y con una mayor conexión con el franquismo.
#6
have_a_nice_day
Otro articulista más llorando porque la derecha del país no es la UCD. La transición se dio como se dio al ser la manera que las elites quisieron. Hoy tienen otra agenda por eso surgen PP y VOX. Son las élites las que dominan la política no al revés.
#5
Hynkel
La Transición, llamada por algunos Traición, y no necesariamente nostálgicos de la dictadura, pasó no sólo porque Paco el Pantanos entregó la cuchara y se fue al patio de los calladitos.
Pasó porque había una crisis económica del carajo por el asunto del embargo de petróleo a Occidente, y porque el "mano dura" de Arias Navarro la cagó estrepitosamente. La dictadura se desmontó desde dentro porque había muchos altos funcionarios, incluidos ministros, que sabían perfectamente que sin…
» ver todo el comentario
#7
pepe_lopez_canario
Han pasado 50 años y ya ha transcurrido tiempo suficiente para un cambio del sistema refrendado por el pueblo. Y no lo ha habido. Así que a mamarla, respeten la democracia, rojos de mierda.
#8
Hynkel
#7
Bastante se ha conseguido teniendo en cuenta que la derecha ha tratado de bloquearlo todo desde el 75.
La maldita hemeroteca está ahí para quien quiera leerla.
Edito: cuenta creada
este mismo mes
ayer. Hubo strike y nos aburrimos, ¿eh?
#9
pepe_lopez_canario
#8
Consigue los votos y podrás desbloquear lo que quieras. Así funciona la democracia, aunque te joda. En 50 años te da tiempo a cambiar incluso la forma de estado si sumas las mayorías necesarias.
#11
Hynkel
#9
Veremos lo que te dura la multicuenta.
#12
pepe_lopez_canario
#11
¿Por qué cambias de tema?
¿Por qué no quieres que la gente se exprese libremente?
#13
elsnons
#7
rojos de mierda. No será zurdos ? Que es más moderno.
#14
pepe_lopez_canario
#13
No, yo luché contra el franquismo y ahora contra el comunisom.
#18
Glidingdemon
#14
lo dice un nini. O sea, Santivago Abbas khal. Tengo 58 años y mi mamá me recogía en casa cuando en el 77 había las huelgas del agua, y mi padre y sus vecinos se partían la cara contra los grises en parla, tú has combatido el franquismo como yo, en tu imaginación, en tu imaginación le comías el cimbel a esos grises. Si tuvieses un poco de cultura no dirías eso de los comunistas de aquella época, estoy seguro que eres de la edad de Santivago o de vito, saco de mierda, quiles.
