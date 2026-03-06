edición general
Hoteles y restaurantes compiten por atraer trabajadores en Ibiza ante la escasez de mano de obra cualificada

Sant Antoni celebra la sexta edición de la feria de empleo Activa't Portmany. Los datos de asistencia y participación en esta feria confirman las dificultades en el sector empresarial. Cada vez son más los puestos que se ofertan en Activa't Portmany y menos las personas que se inscriben. "Son más de 900 los puestos que se ofertan hoy y 58 empresas que se han presentado a esta jornada, frente los 300 y pico aspirantes que se han registrado. Esto muestra la complejidad a la que se enfrentan las empresas a la hora de encontrar trabajadores".

Arkhan
Querían una isla en la que hacerse millonarios a costa de acabar con las posibilidades de vida de la clase trabajadora. Ya la tienen.

Ahora, ¿de dónde se van a sacar esos trabajadores que necesitan para mantener la isla?
1
Arkhan
En tu cabeza el chiste sonaba gracioso, ¿verdad?
0
antesdarle
Y que el currito se vaya luego a dormir a la playa por 1300 euros. Claro que si guapi
0
CharlesBrowson
para malvivir y que sean las gallinas que entran por las que salen, que trabajen ellos por una vez...no seais incautos y no caigais en sus embustes.
0
rafeame
¿Para vivir dónde?
0
SMaSeR
Que se pongan los directivos a limpiar los cuartos y hacer las camas.
Ya te digo yo que antes chapan el hotel.
0
endy
Lo de cualificada no se lo cree nadie. Hace ya 20 años que contratan a cualquiera sin experiencia con tal de pagarle menos.
Sólo hay que ver como la figura del camarero profesional está casi exinta
0
Arkhan
#5 ¿Qué cualificación necesitas para freir patatas, servir hamburguesas y recalentar paellas y pizzas precocinadas?
0
endy
#7 que lo digan las escuelas de hostelería que supongo que para algo están
0
Atusateelpelo
#7 Ya lo veras cuando te vayas de casa y no tengas a mama cocinando para ti.
1
wendigo
#7 El certificado/carnet de manipulador de alimentos

Saludos
0
Druhftgckgtki
#7 se nota que no has ido a muchos bares/restaurantes si crees que no hay diferencia entre un buen camarero y uno malo, hasta para servir hamburguesas y pizzas
0

menéame