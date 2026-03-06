Hoteles y restaurantes compiten por atraer trabajadores en Ibiza ante la escasez de mano de obra cualificada

Sant Antoni celebra la sexta edición de la feria de empleo Activa't Portmany. Los datos de asistencia y participación en esta feria confirman las dificultades en el sector empresarial. Cada vez son más los puestos que se ofertan en Activa't Portmany y menos las personas que se inscriben. "Son más de 900 los puestos que se ofertan hoy y 58 empresas que se han presentado a esta jornada, frente los 300 y pico aspirantes que se han registrado. Esto muestra la complejidad a la que se enfrentan las empresas a la hora de encontrar trabajadores".