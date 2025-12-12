Los hosteleros, quemados por las «reservas fantasma»: «Hay gente que llama a dos o tres sitios a la vez y deciden después a dónde van»  

La hostelería asturiana «hierve» estos días previos a la Navidad por algo más que por la elaboración de los platos que sirven en comidas y cenas. Las «reservas fantasma» están poniendo en jaque a bares y restaurantes en una época en la que la demanda es alta por las celebraciones con amigos, de empresa, de clubes o de colectivos varios, previas a las fiestas navideñas. Son las temidas «no show», mesas que se piden y nunca se ocupan, una práctica que, según alertan los hosteleros, se extiende cada vez más y cuyos efectos no solo se cuentan ....
| etiquetas: hosteleria , reservas , clientes , overbooking inverso
- El que reserva en varios sitios y aparte de no ir, jode a otros que sí buscaban sitio (eso está pasando en RENFE también con los bonos)
- El local que como le llega otra gente más rentable cancela de manera fraudulenta reservas previas para dárselas a otros.
A ver qué argumentos salen a favor y en contra. El precio y la subida del mismo no sirve como argumento. Si te parece caro no vayas pero no jodas al resto.
¿La hostelería da alguna compensación al cliente cuando le dicen "lo siento caballero, se nos ha acabado el pescado fresco, pero le puedo servir fritanga de quinta gama al mismo precio"?
¿La hostelería se disculpa cuando sube en un año tres euros el menú del día?
Ya.
Yo soy de los que cancela, y me llama la atención que te dan las gracias siempre, aunque lo hagas a pocas horas de la reserva.