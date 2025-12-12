Los hosteleros, quemados por las «reservas fantasma»: «Hay gente que llama a dos o tres sitios a la vez y deciden después a dónde van»  

La hostelería asturiana «hierve» estos días previos a la Navidad por algo más que por la elaboración de los platos que sirven en comidas y cenas. Las «reservas fantasma» están poniendo en jaque a bares y restaurantes en una época en la que la demanda es alta por las celebraciones con amigos, de empresa, de clubes o de colectivos varios, previas a las fiestas navideñas. Son las temidas «no show», mesas que se piden y nunca se ocupan, una práctica que, según alertan los hosteleros, se extiende cada vez más y cuyos efectos no solo se cuentan ....