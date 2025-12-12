edición general
3 meneos
29 clics
Los hosteleros, quemados por las «reservas fantasma»: «Hay gente que llama a dos o tres sitios a la vez y deciden después a dónde van»

Los hosteleros, quemados por las «reservas fantasma»: «Hay gente que llama a dos o tres sitios a la vez y deciden después a dónde van»  

La hostelería asturiana «hierve» estos días previos a la Navidad por algo más que por la elaboración de los platos que sirven en comidas y cenas. Las «reservas fantasma» están poniendo en jaque a bares y restaurantes en una época en la que la demanda es alta por las celebraciones con amigos, de empresa, de clubes o de colectivos varios, previas a las fiestas navideñas. Son las temidas «no show», mesas que se piden y nunca se ocupan, una práctica que, según alertan los hosteleros, se extiende cada vez más y cuyos efectos no solo se cuentan ....

| etiquetas: hosteleria , reservas , clientes , overbooking inverso
3 0 0 K 34 actualidad
12 comentarios
3 0 0 K 34 actualidad
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
En los comentarios hay casos de los dos lados:
- El que reserva en varios sitios y aparte de no ir, jode a otros que sí buscaban sitio (eso está pasando en RENFE también con los bonos)
- El local que como le llega otra gente más rentable cancela de manera fraudulenta reservas previas para dárselas a otros.

A ver qué argumentos salen a favor y en contra. El precio y la subida del mismo no sirve como argumento. Si te parece caro no vayas pero no jodas al resto.
3 K 59
Andreham #3 Andreham *
¿La hostelería se queja cuando le dicen a alguien que se pilló días libres tres meses atrás que cancele su vuelo y hotel porque tiene que presentarse al trabajo a cubrir a alguien de baja?

¿La hostelería da alguna compensación al cliente cuando le dicen "lo siento caballero, se nos ha acabado el pescado fresco, pero le puedo servir fritanga de quinta gama al mismo precio"?

¿La hostelería se disculpa cuando sube en un año tres euros el menú del día?

Ya.
2 K 34
uyquefrio #5 uyquefrio
Hay gente que... Pues tomad medidas en esos casos pero no nos hagáis pagar al resto por esas prácticas porque lo mismo dejamos de ir a vuestros locales.
2 K 27
nemesisreptante #9 nemesisreptante
Una de las pocas cosas que hecho de menos de la vida hace 20 años es no tener que reservar todas y absolutamente cada una de las cosas que haces lo que al final suele acabar jodiendote gran parte del día porque nunca calculas bien los tiempos.
1 K 26
sotillo #12 sotillo
#9 Es que tanta democracia es lo que tiene, antes no necesitabas reserva en ciertos sitios por que pocos se lo podían permitir y ahora “Todos somos iguales” y aunque sigue habiendo unos que son más iguales que otros hay muchos más iguales que les gusta eso de la igualdad
0 K 10
#6 Borgiano
Joder, ¿otra vez con lo mismo? Se les han debido de terminar las noticias de verdad.
1 K 14
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
ni en navidad dejan de llorar, hasta que no se den cuenta de que sobran restaurantes y bares y no todos deben ser salvados...:popcorn: y como le hinchen mucho las narices al consumidor...que aqui somos muy "pues a tomar por culo" :troll:
0 K 8
mono #4 mono
#1 Lo de no cancelar las reservas es un tema de falta de educación, no es llorar por llorar.

Yo soy de los que cancela, y me llama la atención que te dan las gracias siempre, aunque lo hagas a pocas horas de la reserva.
8 K 113
sotillo #11 sotillo
#1 El consumidor no, el consumidor es otra cosa, el que reserva en tres sitios y no anula es un terrorista, no solo jode a los establecimientos, jode a todo el mundo que quiera reservar
1 K 29
elmileniarismovaallegar #8 elmileniarismovaallegar
Ya lo compensan cobrando 60€ por persona en el "menú de Navidad"... cuando un día cualquiera te pides la misma comida en el mismo sitio y como mucho pagas 30€... ¡enga ya "hosteleros"!...
0 K 7
#7 Tuathan
Llamé para reservar un almuerzo el sábado pasado en un restaurante y cuando llegué con mis acompañantes me dicen que no tenían ninguna apuntada a mi nombre.
0 K 6
Graffin #10 Graffin
#7 A mí me pasó lo mismo con una reserva para 18, la cuestión es que reservé con 2 meses de antelación y la lié gordísima reservando para otro mes. En este caso les putee con una mesa de 18 vacía (por accidente) y aún así cuando llegamos 2 meses después nos hicieron hueco y ni un reproche.
0 K 9

menéame