El hospital Virgen del Rocío tardó 15 meses en citar para una colonoscopia a una mujer con cáncer de colon
Le informaron, tras su reclamación, que todo se debía a un error o deficiencia informática.
etiquetas
:
moreno bonilla
,
andalucía
,
cáncer
,
cita
,
colonoscopia
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Macadam
*
...todo se debía a un error o deficiencia informática
A la falta/retirada de inversión por parte del Bonilla y sus secuaces, a eso se debe
3
K
61
#4
pitercio
Qué barbaridad el Monilla, al final va a matar tanto como Ayuso.
2
K
30
#6
pepel
¿Y por qué no fue a la privada como hace todo el mundo?
2
K
25
#1
doppel
pagar impuestos para esto...
1
K
18
#3
SVSRTZ
#1
Claro, culpa a los impuestos y no a los que se están cargando la sanidad publica.
9
K
115
#5
Andreham
#1
Votar al PPSOE para esto...
4
K
41
#8
Antipalancas21
#1
Los mejores impuestos los que van para los toros y las romerías.
4
K
49
#9
millanin
#8
Hacen falta más procesiones extra ordinarias en el Vaticano. Eso hará que la virgen interceda por la salud de los andaluces.
0
K
7
#10
Antipalancas21
#9
Mi arma que malito estoy, la virgen me va a curar.
0
K
10
#7
Gadfly
yo moriria matando
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
A la falta/retirada de inversión por parte del Bonilla y sus secuaces, a eso se debe