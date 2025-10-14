edición general
El hospital Virgen del Rocío tardó 15 meses en citar para una colonoscopia a una mujer con cáncer de colon

El hospital Virgen del Rocío tardó 15 meses en citar para una colonoscopia a una mujer con cáncer de colon

Le informaron, tras su reclamación, que todo se debía a un error o deficiencia informática.

Macadam
...todo se debía a un error o deficiencia informática

A la falta/retirada de inversión por parte del Bonilla y sus secuaces, a eso se debe
3
pitercio
Qué barbaridad el Monilla, al final va a matar tanto como Ayuso.
2
pepel
¿Y por qué no fue a la privada como hace todo el mundo?
2
#1 doppel
pagar impuestos para esto...
1
SVSRTZ
#1 Claro, culpa a los impuestos y no a los que se están cargando la sanidad publica.
9
Andreham
#1 Votar al PPSOE para esto...
4
Antipalancas21
#1 Los mejores impuestos los que van para los toros y las romerías. xD
4
millanin
#8 Hacen falta más procesiones extra ordinarias en el Vaticano. Eso hará que la virgen interceda por la salud de los andaluces.
0
Antipalancas21
#9 Mi arma que malito estoy, la virgen me va a curar.
0
Gadfly
yo moriria matando
0

