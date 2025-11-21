edición general
El Hospital Regional de Málaga tiene congeladas al menos 5.400 biopsias desde agosto

A fecha de 29 de octubre en los 20 cajones de los congeladores del servicio de anatomía patológica había 5.400 bloques pendientes de analizar, según los datos que manejan fuentes internas del hospital, de los que 3.395 corresponden a pacientes sin informar; 1580 son biopsias diagnósticas; 1549 piezas quirúrgicas o 104 citologías, entre otros tipos de muestras. “Eso equivale a entre un mes y medio o dos meses de media de espera para conocer el resultado”, explica una profesional sanitaria conocedora de la situación de colapso en el servicio

colipan #2 colipan
Enhorabuena andaluces, os estáis convirtiendo en Ejjspaña al sur de ejspaña
Thony #16 Thony *
#7 Si, va a ir preso el celador de turno. Es decir, el último mindundi en un centro de trabajo donde los máximos responsables son gerentes puestos a dedo por el gobierno de turno.
Y en Andalucía, cortijo del PSOE y ahora del PP (de guatemala a guatepeor), los que cobran por ser máximos responsables de algo, cuando van mal dadas, nunca son responsables de nada (véase Mazón).

Porque estoy seguro que los técnicos se quejan, los patólogos se quejan, los coordinadores se quejan, los directores de…   » ver todo el comentario
Iori #18 Iori *
#16 Sería gracioso que cuando a Moreno-Bonilla le toque la prueba de la próstata le perdiesen los resultados. Unas 10 veces seguidas :troll:
#9 mensliber *
No va a cambiar nada, los medios de comunicación y la propaganda están haciendo su trabajo.

Los andaluces están más preocupados por los catalanes, el perro Sanxe, su esposa, los okupas y los inmigrantes que por la sanidad.
eaglesight1 #3 eaglesight1 *
Habria que abrir una página para noticias de Sanidad.
luspagnolu #11 luspagnolu *
#4 Sí, porque hay que ser un miserable de la peor calaña para defender la gestión de estos miserables. Por cierto, página de reclamaciones de la Junta: www.juntadeandalucia.es/lsr/lsr/inicio.jsp
#1 concentrado
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Ya vendrán los toca h..... con el muro de pago.
imagosg #14 imagosg
Es algo normal , es el modus operando del PP, está aplicando su programa.
Destrozar la Sanidad pública para vender la Sanidad privada de sus amigos.
Lo que no es normal , es votar al PPVox y esperar servicios públicos.
DrEvil #12 DrEvil
#10 De 5400 "por si acasos" seguro que hay alguno de "ostras, pues menos mal, por que tenía algo".
Y si llevan al menos desde agosto, no me sorprendería nada que alguien termine teniendo problemas de salud por culpa de esto.
Y si eso pasa, el responsable tendría que pagar cara la dejación de funciones.
Que para cobrar todo el mundo quiere cargos de responsabilidad, pero luego cuando pasa algo manos a los bolsillos y a silbar y mirar p'arriba.
Kipp #13 Kipp
#12 De los viejos no creo porque se guardan ya mirados pero seguro que de los nuevos alguno hay que se esté retrasando si la prioridad no es alta y aunque en los 5000 y pico no hubiese nada, nadie merece estar con la duda de que sea algo serio aunque cuando se extraen las biopsias se suele notar si algo es para preocuparse o no. Sigue siendo un atropello sin duda alguna sí.
DrEvil #7 DrEvil
... y esas biopsias, ¿puede ser que la salud de alguien peligre por que no se analizan?
Porque de ser así alguien tendría que ir preso, supongo, ¿no?
Kipp #10 Kipp
#7 Hay distintos niveles de prioridad, asumo que los altos y las intras (o muestras intraoperación) sí que van rápidas pero las demás entre muestras viejas del por si acaso y las que van sacando.... sí, es una burrada el retraso que llevan.
senador #17 senador
#7 No, no las hacen para no crearle ansiedad al paciente si los resultados no son halagüeños.
#15 trasparente
Nada, nada, lo importante son las procesiones de S.S. y la feria de abril. Además los catalanes se lo llevan todo. Circulen.
Si no fuera por Cataluña, Madrid y Valencia, qué sería de Andalucia. No meto a los que tienen el cupo.
zeioth #20 zeioth *
El promedio de espera en ese hospital para urgencias es de 5 horas y media. El PP de Málaga lo está matando.

Y aquí no hay otro culpable, llevan 25 años consecutivos en el ayuntamiento, y con PP también en la junta de andalucía. Tienen poder total.
Razorworks #21 Razorworks
+10000000000000000000000000000 votos para el Moreno Fascistilla. Y si no para Vox.
Fj_Bs #5 Fj_Bs
Es una falta grave , no solo de respeto , pero de profesionalidad , deberian despedir los responsables ,,,
eaglesight1 #6 eaglesight1
#5 Tendría que dimitir el Gobierno de la Junta, porque no funciona bien casi nada (por no pecar de exagerado).
Fj_Bs #8 Fj_Bs
#6 como la cosa va ir a peor , deberia intervenir el propio estado , hay demasiada incompetencia en la Junta de andalucia , y en casi toda España , he oido que dan un plazo de un mes para una sencilla cita al medico de cabecera , es un escandalo
supervillanoDeAlquiler #19 supervillanoDeAlquiler
la contratacion de esos laboratorios además intuyo que será un desastre total, formación del equipamiento desastrosa, etc, etc...
