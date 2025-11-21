El Hospital Regional de Málaga tiene congeladas al menos 5.400 biopsias desde agosto

A fecha de 29 de octubre en los 20 cajones de los congeladores del servicio de anatomía patológica había 5.400 bloques pendientes de analizar, según los datos que manejan fuentes internas del hospital, de los que 3.395 corresponden a pacientes sin informar; 1580 son biopsias diagnósticas; 1549 piezas quirúrgicas o 104 citologías, entre otros tipos de muestras. “Eso equivale a entre un mes y medio o dos meses de media de espera para conocer el resultado”, explica una profesional sanitaria conocedora de la situación de colapso en el servicio
Y en Andalucía, cortijo del PSOE y ahora del PP (de guatemala a guatepeor), los que cobran por ser máximos responsables de algo, cuando van mal dadas, nunca son responsables de nada (véase Mazón).
Porque estoy seguro que los técnicos se quejan, los patólogos se quejan, los coordinadores se quejan, los directores de… » ver todo el comentario
Los andaluces están más preocupados por los catalanes, el perro Sanxe, su esposa, los okupas y los inmigrantes que por la sanidad.
Habria que abrir una página para noticias de Sanidad.
Destrozar la Sanidad pública para vender la Sanidad privada de sus amigos.
Lo que no es normal , es votar al PPVox y esperar servicios públicos.
Y si llevan al menos desde agosto, no me sorprendería nada que alguien termine teniendo problemas de salud por culpa de esto.
Y si eso pasa, el responsable tendría que pagar cara la dejación de funciones.
Que para cobrar todo el mundo quiere cargos de responsabilidad, pero luego cuando pasa algo manos a los bolsillos y a silbar y mirar p'arriba.
Porque de ser así alguien tendría que ir preso, supongo, ¿no?
Si no fuera por Cataluña, Madrid y Valencia, qué sería de Andalucia. No meto a los que tienen el cupo.
Y aquí no hay otro culpable, llevan 25 años consecutivos en el ayuntamiento, y con PP también en la junta de andalucía. Tienen poder total.