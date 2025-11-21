El Hospital Regional de Málaga tiene congeladas al menos 5.400 biopsias desde agosto

A fecha de 29 de octubre en los 20 cajones de los congeladores del servicio de anatomía patológica había 5.400 bloques pendientes de analizar, según los datos que manejan fuentes internas del hospital, de los que 3.395 corresponden a pacientes sin informar; 1580 son biopsias diagnósticas; 1549 piezas quirúrgicas o 104 citologías, entre otros tipos de muestras. “Eso equivale a entre un mes y medio o dos meses de media de espera para conocer el resultado”, explica una profesional sanitaria conocedora de la situación de colapso en el servicio