edición general
19 meneos
26 clics
El hospital Gregorio Marañón lleva años adjudicando a dedo miles de sensores para controlar a los pacientes operados: licita ahora un contrato abierto tras afeárselo un ciudadano

El hospital Gregorio Marañón lleva años adjudicando a dedo miles de sensores para controlar a los pacientes operados: licita ahora un contrato abierto tras afeárselo un ciudadano

El hospital madrileño Gregorio Marañón lleva años adjudicando a dedo a la misma empresa la compra de los miles de sensores de pulsioximetría desechables que son necesarios para garantizar una monitorización precisa y continua del estado fisiológico de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos y cuidados intensivos. Hasta que un ciudadano les ha afeado que esto era “ilegal” y que “se han omitido los trámites esenciales de publicidad y concurrencia”. Tras diez años utilizando contratos menores, el centro licitó el pasado 8 de octubre.

| etiquetas: gregorio marañon , hospital , operaciones
15 4 0 K 206 actualidad
4 comentarios
15 4 0 K 206 actualidad
autonomator #4 autonomator *
follow the money.

Aunque p'aque. No pasa nada, no hay consecuencias para nadie. Ya van a calzón quitao . ¿Algún cese?¿Alguien en la cárcel?¿perdida de prestigio?... ¡náh! Vivimos en la era judicial Zaplana dos punto cero.
0 K 16
xyria #1 xyria
Sobres, sobres, sobres...  media
1 K 13
#2 Feliberto
El contrato se lo ha llevado la misma empresa que llevaba 10 años vendiendolos a base de contratos troceados. #marcaespaña
0 K 11
josde #3 josde *
Creo que estuvo en portada ya algo de ese hospital por lo mismo, a principios de año: www.meneame.net/story/ciudadano-muy-curioso-ha-descubierto-como-hospit
0 K 11

menéame