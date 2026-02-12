edición general
Horizonte’ de Iker Jiménez fracasa al sustituir a ‘First Dates’ y pone en aprietos a Cuatro

Horizonte’ de Iker Jiménez fracasa al sustituir a ‘First Dates’ y pone en aprietos a Cuatro El bajo rendimiento del programa en el ‘access prime time’ frena en seco el ascenso que el segundo canal de Mediaset estaba experimentando en los últimos tiempos El pasado lunes 26 de enero, Horizonte, el programa de Iker Jiménez, se convirtió en la apuesta para el access prime time de Cuatro de lunes a miércoles, al tiempo que mantiene su entrega habitual en el horario estelar de los jueves. La intención de los programadores de Mediaset es que se nota

salteado3
Pensaban que el tirón de ultraderecha auparía el programa y la gente está ya hasta los huevos de bulos y tontás, prefieren un programa ligero y banal como first dates para esas horas, no gente soltando exabruptos sobre el gobierno.

Que aprendan del hormiguero quese dejan esas cosas para el final del programa para meter política con calzador, cuando ya la gente está cansada y entra casi subliminalmente.
theMooche
#1... prefieren un programa ligero y banal...

El público que a día de hoy ve la televisión es precisamente aquel que no busca más que un entretenimiento ligero y banal.
pedrobotero
#1 están viendo La Revuelta para después poder despotricar del sueldo de Broncano!
domadordeboquerones
#1 O mejor todavía, malas lenguas con nuestros impuestos.
Barriales
Cualquiera con dos dedos de frente lo sabía.
Un magufo conspiranoico facha, da para lo que da. Un programa a la semana, en la hora friki, las doce de la noche.
tierramar
La hora es fundamental: hay mucha gente que usa la tv. para dormirse, el horario anterior de Horizonte tenía éxito porque es un programa que ayuda a dormir, la vocalización tan lenta de Iker invita al sueño. A la hora actual lo que resulta es aburrido
oceanon3d
De lunes a jueves vomitando sin parar ... y Inda caso de fijo.
Gadfly
Cambiamos mierda por mierda y sale mal!
