Horizonte’ de Iker Jiménez fracasa al sustituir a ‘First Dates’ y pone en aprietos a Cuatro El bajo rendimiento del programa en el ‘access prime time’ frena en seco el ascenso que el segundo canal de Mediaset estaba experimentando en los últimos tiempos El pasado lunes 26 de enero, Horizonte, el programa de Iker Jiménez, se convirtió en la apuesta para el access prime time de Cuatro de lunes a miércoles, al tiempo que mantiene su entrega habitual en el horario estelar de los jueves. La intención de los programadores de Mediaset es que se nota