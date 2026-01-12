·
La homosexualidad está presente en todos los grupos de primates: “Parece que surgió hace mucho tiempo”
Las relaciones con ejemplares del mismo sexo son más probables en especies con sociedades complejas o entornos más adversos.
ciencia
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
*
Se les desmonta un argumento a los homófobos
4
K
64
#2
Dakaira
#1
muchos creen que una paloma fecundó a una señora... Ni se les desmontan ni los huevos colganderos que tienen.
4
K
56
#4
DayOfTheTentacle
#1
pq? Muchos dicen que eso es propio de animales, como comer caca.
(No. Yo no lo veo así claro)
1
K
18
#7
Nómada_sedentario
#1
antes decían que era antinatural. Ahora dirán que es propio de animales.
No esperes que un odiador vea la luz y se aleje del mal.
0
K
10
#10
Brill
#1
No es que les importe mucho la lógica.
0
K
10
#3
mono
*
No es problema que tengan relaciones homosexuales, lo malo es que se vuelven hiperexcitados y peligrosos los días previos a Eurovisión
1
K
22
#5
Ratoncolorao
#3
bueno, están acostumbrados: es lo que hacen todo el puto año los primates machos heteros con el fútbol y nadie se molesta.
0
K
20
#6
Ratoncolorao
Sin embargo, la homofobia no existe en ninguna especie de primates. Curioso.
1
K
32
#8
DenisseJoel
#6
Sí existe. Infórmate.
0
K
11
#9
Malinke
si tienes conocimiento de ello, dilo y así nos enteramos.
0
K
11
#11
Catapulta
Hay que ver que queremos avalar lo que hacemos con consciencia con lo que en la naturaleza se hace con inconsciencia. Ser homosexual no es una opción válida porque los primates lo hagan. Los primates también canibalizan, matan y someten y no por eso está bien.
Por otro lado la homosexualidad animal no es una preferencia afectiva o una inclinación sexual. Es una actividad práctica y recreativa con funciones sociales y de rol de grupo.
Biológicamente no es comparable al humano. Basta ya de buscar validación de cualquier lado cuando la respuesta es sencilla y no tan lejana.
0
K
14
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
