·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9558
clics
Ayuda, por favor
8722
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
5860
clics
Fotos de las audiciones para la serie de televisión "La Familia Addams" en 1964 [Eng]
3775
clics
La locura de las "carreras" de autobuses en Bangladesh
2880
clics
Ayuso oculta la motosierra de los recortes de Milei: "Difunde la foto original"
más votadas
532
El vídeo del asesinato a tiros de una mujer por el ICE en Mineápolis desmiente la versión de la Casa Blanca: ni "terrorismo" ni "ataque"
561
Dinamarca confirma que responderá militarmente si EEUU decide atacar Groenlandia
643
Vox saluda que Trump prohíba a empresas comprar viviendas, pero Sumar le recuerda que lo rechazó en el Congreso
530
VÍDEO | Renee Nicole Good murió sin ayuda: los agentes del ICE impidieron que un médico la atendiera
291
'No necesito el derecho internacional': Trump dice que su poder solo está limitado por 'mi propia moralidad' [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
32
clics
Los homeópatas, el lobby que puede decidir las elecciones del Colegio de Médicos de València
el lobby de los homeópatas integrado por entre 300 y 400 colegiados puede resultar decisivo por su capacidad de movilización...
|
etiquetas
:
medicos
,
homeopatia
12
3
0
K
149
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
0
K
149
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
rar
Tiene cojones que les permitan colegiarse practicando esa estafa.
6
K
64
#7
lamonjamellada
#3
una muestra más de que los colegios profesionales son una inutilidad, pagar por poder unirse al gremio.
No tienen ningún tipo de valor para los profesionales y mucho menos para la sociedad general.
Deberían abolirse.
Quien quiera hacerse de una asociación médica, de ingenieros o biólogos, estupendo. Pero que sea requisito para ejercer es una vergüenza.
1
K
16
#8
Asimismov
#3
200€ por recetarte azúcar y árnica, dan pata lobby to bueno.
1
K
21
#15
emachan
*
#3
El razonamiento fue al revés. Dado que eso de la homeopatía podría ser usado para no hacer los tratamientos correctos, se obligó a que la recetara un médico, para que el médico viera si hay alguna enfermedad real ahí.
0
K
7
#4
Sinfonico
*
Amos a ver, pero los homeópatas son colegiados?
...Pues acabo de buscar en Google y parece que sí....Cuándo colegiarán a los videntes?
Vaya cachondeo
2
K
26
#6
kreator
#4
es que no dejan de ser médicos. Chamanes y médicos
0
K
10
#9
Sinfonico
#6
Médicos de qué? no han estudiado medicina en su vida, lo que son es charlatanes
0
K
12
#10
kreator
#9
son médicos, de medicina que antes o después se vuelven creyentes en la homeopatía
1
K
21
#11
Sinfonico
#10
Evidentemente algún médico también hay, pero la mayoría son personas que tiene tanta idea de medicina como mi gato
1
K
19
#12
kreator
#11
todos los que están colegiados son médicos, por definición no pueden estar colegiados si no lo son, que es de lo que estamos hablando.
1
K
21
#13
Sinfonico
#12
Vale, ahora lo entiendo, entonces no existen homeópatas colegiados, los colegiados son médicos homeópatas....muchas gracias, pero lo sigo viendo un sinsentido
0
K
12
#1
YSiguesLeyendo
... y en esta línea, ha sido Hurtado la que ha tratado de asegurarse sus votos a pesar de que sus prácticas carecen de base científica según el Ministerio de Sanidad y la Organización Médica Colegial de España.
0
K
19
#5
pitercio
Igual dejan colegiarse también a los barberos.
0
K
14
#2
powernergia
El Pico de todo, también del conocimiento científico.
0
K
11
#14
emachan
Hay algún estado de USA donde te quitan de por vida la licencia de ser médico a la primera receta homeópata.
0
K
7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No tienen ningún tipo de valor para los profesionales y mucho menos para la sociedad general.
Deberían abolirse.
Quien quiera hacerse de una asociación médica, de ingenieros o biólogos, estupendo. Pero que sea requisito para ejercer es una vergüenza.
...Pues acabo de buscar en Google y parece que sí....Cuándo colegiarán a los videntes?
Vaya cachondeo