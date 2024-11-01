edición general
Los homeópatas, el lobby que puede decidir las elecciones del Colegio de Médicos de València

Los homeópatas, el lobby que puede decidir las elecciones del Colegio de Médicos de València

el lobby de los homeópatas integrado por entre 300 y 400 colegiados puede resultar decisivo por su capacidad de movilización...

15 comentarios
rar
Tiene cojones que les permitan colegiarse practicando esa estafa.

lamonjamellada
#3 una muestra más de que los colegios profesionales son una inutilidad, pagar por poder unirse al gremio.
No tienen ningún tipo de valor para los profesionales y mucho menos para la sociedad general.
Deberían abolirse.
Quien quiera hacerse de una asociación médica, de ingenieros o biólogos, estupendo. Pero que sea requisito para ejercer es una vergüenza.

Asimismov
#3 200€ por recetarte azúcar y árnica, dan pata lobby to bueno.

emachan
#3 El razonamiento fue al revés. Dado que eso de la homeopatía podría ser usado para no hacer los tratamientos correctos, se obligó a que la recetara un médico, para que el médico viera si hay alguna enfermedad real ahí.

Sinfonico
Amos a ver, pero los homeópatas son colegiados?
...Pues acabo de buscar en Google y parece que sí....Cuándo colegiarán a los videntes? xD
Vaya cachondeo

kreator
#4 es que no dejan de ser médicos. Chamanes y médicos

Sinfonico
#6 Médicos de qué? no han estudiado medicina en su vida, lo que son es charlatanes

kreator
#9 son médicos, de medicina que antes o después se vuelven creyentes en la homeopatía

Sinfonico
#10 Evidentemente algún médico también hay, pero la mayoría son personas que tiene tanta idea de medicina como mi gato

kreator
#11 todos los que están colegiados son médicos, por definición no pueden estar colegiados si no lo son, que es de lo que estamos hablando.

Sinfonico
#12 Vale, ahora lo entiendo, entonces no existen homeópatas colegiados, los colegiados son médicos homeópatas....muchas gracias, pero lo sigo viendo un sinsentido xD

YSiguesLeyendo
... y en esta línea, ha sido Hurtado la que ha tratado de asegurarse sus votos a pesar de que sus prácticas carecen de base científica según el Ministerio de Sanidad y la Organización Médica Colegial de España.

pitercio
Igual dejan colegiarse también a los barberos.

powernergia
El Pico de todo, también del conocimiento científico.

emachan
Hay algún estado de USA donde te quitan de por vida la licencia de ser médico a la primera receta homeópata.


