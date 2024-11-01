edición general
El hombre al que nadie quiso enterrar

La vida de Laurentino Tejerina Marcos, anarquista leonés, resume un siglo de persecuciones: militante de la CNT, amigo de Durruti, combatiente republicano y muerto en la clandestinidad, la Iglesia se negó a darle sepultura por “hereje”.

Rogue #3 Rogue
Mejor oveja negra que borrego
Torrezzno #8 Torrezzno *
Fijaos que el exilio y la represión fue con la república. Para los que les gusta idealizar, las banderitas y tal. Los anarquistas nunca han estado bien vistos. Que es eso de renegar del estado hombre.
Pacman #10 Pacman *
#8 tu te fijarías del buen proceder del prójimo?

Ellos tampoco.
ombresaco #4 ombresaco
Por un lado, si no era creyente, dudo mucho que sea molesto que la iglesia no lo entierre. Tampoco es muy lógico que alguien se queje de que la iglesia no entierre a un no creyente.

En paralelo, este hombre no era hereje, sino apóstata (el artículo no lo dice, pero hay suficientes indicios). Si ni la iglesia se sabe sus normas...
Dene #5 Dene
#4 el problema es cuando el único cementerio de tu pueblo lo gestiona una secta ( que era lo habitual en esos años).
ombresaco #7 ombresaco
#5 entonces el problema es la ausencia de otras alternativas. No solo de enterrar sino también cremar. ¿Cómo se hacía con los miembros de otras religiones en la época?
#4 no veo la venganza (desde el punto de vista del muerto, aunque para la iglesia sea algo así como "pues ahora te quedas sin santa sepultura", y la respuesta sería "pues vale"
#6 soberao *
#4 El cuerpo se descompone igual sea creyente o no. Los cementerios no están por una cuestión religiosa sino por una cuestión de higiene y salud pública. Así la iglesia asustaba y se vengaba de los que se les ponía en contra. También era un escarmiento público y una forma de que el castigo sirviera de advertencia al resto de la población.
sotillo #2 sotillo
Hombre que la iglesia se niegue incluso a dar sepultura a un anarquista no difiere en nada de lo que hizo la iglesia con la buena gente de las cunetas que no lo sería anarquista y está dentro de su modo de colaborar con los asesinos de la falange cuando daban, entre otros muchos, los nombres de los maestros que tenían que ejecutar, se podría decir que incluso salió beneficiado que no profanaran su cadáver como sí hicieron con otros muchos
Pacman #9 Pacman
Se parece a Manuel, el de La Promesa


O sea, que el personaje lo han caracterizado bien.
#1 ernovation
La iglesia católica siempre ha estado del lado del poder, no importa el nivel de asquerosidad de ese poder.

Vaya negocio que tienen montado los curas.
