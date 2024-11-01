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Un hombre mata a una mujer y se atrinchera en su domicilio en Córdoba

Un hombre mata a una mujer y se atrinchera en su domicilio en Córdoba

Un hombre ha matado presuntamente a una mujer y después se ha atrincherado en una vivienda en Córdoba tras provocar una situación de alto riesgo al llenar de gas el portal del edificio, informan fuentes presenciales. La Policía Nacional ha confirmado que la mujer ha fallecido a consecuencia de arma blanca y que, aunque se investigan las circunstancias, el presunto homicida estaba dentro del Sistema Viogen. La prioridad de los equipos ha sido controlar el riesgo derivado del gas acumulado en el portal.

| etiquetas: viogen , violencia de género , córdoba , sucesos , homicidio
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7 comentarios
6 2 0 K 66 actualidad
#1 lamonjamellada
Estaría bien que todos los señoros que gritan lo discriminados que están por el sistema de justicia se pasaran por aquí a explicarnos su inmensurable sufrimiento al perder privilegios asociados a sus cojones en bata, la verdad.
3 K 29
#2 iconoclasta
#1 ¿No es posible criticar las dos cosas? Criticar los maltratadores y las maltratadoras. Los primeros tienen la sociedad y la ley en su contra, las segundas la sociedad y la ley a su favor.
0 K 8
#3 lamonjamellada
#2 por supuesto, la cosa es que como todos los delitos violentos son cometidos MAYORITARIAMENTE por hombres, es curiosa la necesidad de tratar de equipararlos cuando, a simple peso, no lo son.
2 K 26
MyNameIsEarl #4 MyNameIsEarl
#3 totalmente de acuerdo en tus comentarios. Como hombre , tengo muchos PRIVILEGIOS adquiridos, que no derechos.
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#5 iconoclasta
#3 ¿Violencia es sólo asesinato? ¿Acoso para inducir el suicicio no es violencia?

Hombres y mujeres tienen roles diferentes para muchas cosas, también a la hora de hacerse daño. Los hombres suelen preferir el maltrato físico, que en su variante más extrema degenera en asesinato, y las mujeres suelen preferir el maltrato psicológico, que en su variante más extrema degenera en inducción al suicidio.

Si fueran los hombres los que tuvieran la facilidad para difamar y condenar a las mujeres sin pruebas o con las pruebas en su contra, ibamos a ver muchos más suicidios de mujeres por acoso de hombres y muchos más asesinatos de mujeres a hombres, porque esta sería la única forma en la que ellas les podrían hacer daño a ellos.
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#7 lamonjamellada
#5 violencia es maltrato, asesinato, violación, abuso de menores, trata de personas, robos con fuerza, extorsión, maltrato animal y seguro que sin me dejo algún delito en el que MAYORITARIAMENTE los hombres son los culpables.

Lo de inducción al suicidio es una mamarrachada digna de pin a la idiotez de la semana y estamos a lunes por la mañana. Enhorabuena.
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#6 perej
#2 "maltratadores y maltratadoras".
Cuando pones al mismo nivel a ambos, te retratas.
Y las hay, pero la prporcion entre ambos será de 50 a 1
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menéame