Un hombre mata a una mujer y se atrinchera en su domicilio en Córdoba

Un hombre ha matado presuntamente a una mujer y después se ha atrincherado en una vivienda en Córdoba tras provocar una situación de alto riesgo al llenar de gas el portal del edificio, informan fuentes presenciales. La Policía Nacional ha confirmado que la mujer ha fallecido a consecuencia de arma blanca y que, aunque se investigan las circunstancias, el presunto homicida estaba dentro del Sistema Viogen. La prioridad de los equipos ha sido controlar el riesgo derivado del gas acumulado en el portal.
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Hombres y mujeres tienen roles diferentes para muchas cosas, también a la hora de hacerse daño. Los hombres suelen preferir el maltrato físico, que en su variante más extrema degenera en asesinato, y las mujeres suelen preferir el maltrato psicológico, que en su variante más extrema degenera en inducción al suicidio.
Si fueran los hombres los que tuvieran la facilidad para difamar y condenar a las mujeres sin pruebas o con las pruebas en su contra, ibamos a ver muchos más suicidios de mujeres por acoso de hombres y muchos más asesinatos de mujeres a hombres, porque esta sería la única forma en la que ellas les podrían hacer daño a ellos.
Lo de inducción al suicidio es una mamarrachada digna de pin a la idiotez de la semana y estamos a lunes por la mañana. Enhorabuena.
Cuando pones al mismo nivel a ambos, te retratas.
Y las hay, pero la prporcion entre ambos será de 50 a 1