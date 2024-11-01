Un hombre mata a una mujer y se atrinchera en su domicilio en Córdoba

Un hombre ha matado presuntamente a una mujer y después se ha atrincherado en una vivienda en Córdoba tras provocar una situación de alto riesgo al llenar de gas el portal del edificio, informan fuentes presenciales. La Policía Nacional ha confirmado que la mujer ha fallecido a consecuencia de arma blanca y que, aunque se investigan las circunstancias, el presunto homicida estaba dentro del Sistema Viogen. La prioridad de los equipos ha sido controlar el riesgo derivado del gas acumulado en el portal.