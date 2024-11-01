Un hombre se desnuda en medio de la calle y muerde a una agente de los Mossos en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre tras desnudarse y masturbarse en medio de la calle, ante menores y adultos, y que después, para evitar su detención, mordió a una agente de los Mossos d'Esquadra. Según ha podido saber ElCaso.com, los hechos ocurrieron este sábado, 27 de diciembre, en medio de la calle del Consell de Cent de Barcelona. Varios testigos llamaron a la policía catalana alertando de que un hombre de unos 40-50 años, sudamericano, se quitó la ropa ante los viandantes, entre los que había familias con niños, y empezó a...