Un hombre se desnuda en medio de la calle y muerde a una agente de los Mossos en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre tras desnudarse y masturbarse en medio de la calle, ante menores y adultos, y que después, para evitar su detención, mordió a una agente de los Mossos d'Esquadra. Según ha podido saber ElCaso.com, los hechos ocurrieron este sábado, 27 de diciembre, en medio de la calle del Consell de Cent de Barcelona. Varios testigos llamaron a la policía catalana alertando de que un hombre de unos 40-50 años, sudamericano, se quitó la ropa ante los viandantes, entre los que había familias con niños, y empezó a...

| etiquetas: hombre , desnudo , barcelona , mossos
Aokromes #1 Aokromes
les han puesto la antirabica a los 2? :troll:
Barney_77 #10 Barney_77
#1 Jajajajajajaja , que cachondo, porque la policía son perros rabiosos... Que original y divertido
#7 Suleiman
Estaría drogado o tenía problemas mentales... No veo otra explicación.
XavierGEltroll #11 XavierGEltroll
#7 Latino con una melopea descomunal. Nada raro.
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
REC, el origen.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Con antecedentes
#6 oscarcr80
Video o no hay meneo.
#5 encurtido
Siempre ha habido apocalipsis zombi en esta época del año.
dark_soul #9 dark_soul
Con el frió que hace... Yo igual le mordía otra cosa por pasar una noche calentito y cenar algo
PijoProgre #8 PijoProgre
A ver es Warcelona. Lo raro es encontrar alguien no drogado
XavierGEltroll #12 XavierGEltroll
#8 si fuera en Mordorid sería un Cayetano hasta las cejas de farlopa.
taSanás #2 taSanás
Esa peli ya la he visto. Al final nos salvan los anticuerpos de una niña
