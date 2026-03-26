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Hombre de 49 años y español, perfil del asesino machista en España en 2025

Hombre de 49 años y español, perfil del asesino machista en España en 2025

Informe estadistico sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja en 2025 del CGPJ. Link directo al informe (PDF): www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA/I

| etiquetas: cgpj , informe , anual , asesino , machista
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2 comentarios
11 3 2 K 133 actualidad
#1 zappbranigam *
El 40% de los asesinatos lo producen no españoles siendo el 11% de la población.

En 2025, el 42,9 % de la víctimas eran extranjeras (de 12 países)

Relevante.
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arturios #2 arturios *
Hacer estadísticas de 49 casos es un ejercicio bastante inútil, no se sacan datos de ningún tipo que sean válidos, a mi entender, independientemente del tema.

#1 probablemente, pero puede que este año cambien los datos radicalmente, otra cosa hubiera sido si el estudio lo hicieran con los datos de 30 años, eso si sería más fiable.
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