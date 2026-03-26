·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7138
clics
Imágenes del ataque de un dron iraní contra un helicóptero Black Hawk en una base militar de Irak (EN)
3757
clics
Bloqueos
4904
clics
El calvario de Noelia que comenzó con una agresión sexual grupal
3726
clics
Gabriel Rufián pasa la apisonadora por el congreso
4949
clics
Fotos poco conocidas de una joven Jane Fonda que reflejan su encanto de aquellos tiempos (ENG)
más votadas
528
Noelia gana a los ultras Abogados Cristianos y muere tras casi dos años de batalla legal contra su eutanasia
417
Estados Unidos: mujer evita pagar la factura de la reparación del tejado de su casa llamando al ICE [EN]
653
EEUU encarcela al socio del novio de Ayuso en Panamá por conspiración y contrabando
352
Manifiesto desde el más allá: Justicia para los 7291
495
El 73% de los españoles rechazan la intervención de EEUU e Israel en Irán
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
23
clics
Hombre de 49 años y español, perfil del asesino machista en España en 2025
Informe estadistico sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja en 2025 del CGPJ. Link directo al informe (PDF):
www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA/I
|
etiquetas
:
cgpj
,
informe
,
anual
,
asesino
,
machista
11
3
2
K
133
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
2
K
133
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
zappbranigam
*
El 40% de los asesinatos lo producen no españoles siendo el 11% de la población.
En 2025, el 42,9 % de la víctimas eran extranjeras (de 12 países)
Relevante.
0
K
7
#2
arturios
*
Hacer estadísticas de 49 casos es un ejercicio bastante inútil, no se sacan datos de ningún tipo que sean válidos, a mi entender, independientemente del tema.
#1
probablemente, pero puede que este año cambien los datos radicalmente, otra cosa hubiera sido si el estudio lo hicieran con los datos de 30 años, eso si sería más fiable.
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En 2025, el 42,9 % de la víctimas eran extranjeras (de 12 países)
Relevante.
#1 probablemente, pero puede que este año cambien los datos radicalmente, otra cosa hubiera sido si el estudio lo hicieran con los datos de 30 años, eso si sería más fiable.