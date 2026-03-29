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Holly, una joven estadounidense y su flechazo con Albacete: así lo cuenta a sus seguidores

Holly, una joven estadounidense y su flechazo con Albacete: así lo cuenta a sus seguidores

La joven estadounidense comparte vídeos sobre Albacete en sus redes sociales. Desde California hasta Albacete pasando por Valencia. Así fue el viaje de Holly Rolfs, una joven estadounidense que, sin proponérselo, ha terminado estrechando lazos con Albacete hasta convertir la ciudad en una parte de su vida. Estudiante de Ciencias Ambientales en Valencia y con sus raíces al otro lado del océano, su conexión con esta tierra nació gracias al amor. Su mirada sobre el país en general, y sobre Albacete y Valencia en particular, ha despertado el inte

| etiquetas: holly , joven , estadounidense , flechazo , albacete , seguidores
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Eso de la pasión por Albacete viene de un antepasado suyo que era indio navajo ... :roll:
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emmett_brown #6 emmett_brown
#3 Finísimo.
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
mala cosa, que se os peta de estadounidenses dando por culo...por mucho que en principio os hagan la pelota, agua
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spacos #7 spacos
#2 Eso mismo iba a decir, que se queden en su pais, el de la libertad. Luego todo sube, la comida , los pisos, etc.
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Gente rara hay en todos sitios.
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Connect #4 Connect *
Qué mal tiene que estar Estados Unidos para que esta chica haga de Albacete un paraíso. Que es una gran ciudad, como las de la España interior, pero de ahí a encumbrarla de esta manera... Si se va a Avila o Segovia, esta chica entonces se mea de gusto en las bragas sin dejar de caminar.
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DrEvil #10 DrEvil
Seguro que se ha enterado de lo que les pasó en mitad del camino a una vieja y un viejo que van p'Albacete, van p'Albacete...
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#5 encurtido
Suena a cómico, y en realidad es simplemente una influencer tratando de encontrar su nicho llegando de las primeras a algo poco trillado. Pero en general yo también prefiero las escapadas por zonas consideradas cutres del interior que no ir a las de turismo masificado del Levante o Andalucía, incluso el, en mi opinión, sobrevalorado Norte.
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Rixx #9 Rixx *
Cagó y se quedó :-D
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#8 k3ym4n
Fuera yankis , que se queden en su puto país de mierda
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menéame