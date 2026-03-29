Holly, una joven estadounidense y su flechazo con Albacete: así lo cuenta a sus seguidores

La joven estadounidense comparte vídeos sobre Albacete en sus redes sociales. Desde California hasta Albacete pasando por Valencia. Así fue el viaje de Holly Rolfs, una joven estadounidense que, sin proponérselo, ha terminado estrechando lazos con Albacete hasta convertir la ciudad en una parte de su vida. Estudiante de Ciencias Ambientales en Valencia y con sus raíces al otro lado del océano, su conexión con esta tierra nació gracias al amor. Su mirada sobre el país en general, y sobre Albacete y Valencia en particular, ha despertado el inte