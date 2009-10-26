edición general
Histórica victoria parcial en la huelga de hambre de los presos políticos de Palestine Action

Histórica victoria parcial en la huelga de hambre de los presos políticos de Palestine Action

Tres activistas de Palestine Action encarcelados en el Reino Unido –Heba Muraisi, Kamran Ahmed y Lewie Chiaramello– han dado por finalizada una histórica huelga de hambre de 73, 66 y 52 días respectivamente tras lograr que el gobierno laborista de Keir Starmer cancele una licitación de 2.000 millones de libras con Elbit Systems UK, la filial británica de la mayor empresa armamentística israelí. Un cuarto activista, Umer Khalid, mantiene la huelga y ha anunciado que escalará a huelga de hambre y sed en diez días si no hay más avances.

Es de admirar el valor y el nivel de empatía de todas estas personas encarceladas por una injusta acusación de terrorismo, especialmente de estos huelguistas de hambre.
#1 Victoria parcial con huelga parcial
Porque nadie aguanta 52 días sin comer
#3 Pues parece que sí.. mira 4..
Qué grandes!!! La huelga de hambre más larga de la historia de Reino Unido. Personas que se sacrifican por los demás. Por unos valores. Héroes.
Como es posible que hayan aguantado tanto sin comer? Yo había oído la regla de las tres semanas (tres minutos sin aire, tres días sin agua, tres semanas sin comida)
#2 Sin comida se aguanta mucho, dependiendo también del nivel de grasa. Según Wikipedia entre 60 y 91 días.

es.wikipedia.org/wiki/Huelga_de_hambre
#4 Así que estaban gordos y encima se inflaron bien a jamón antes de empezar la huelga
Una persona normal no aguanta 52 días sin comer
#7 Entiendo que no necesariamente. El mínimo indicado es de 60 días para personas con niveles bajos de grasa.
