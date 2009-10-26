Histórica victoria parcial en la huelga de hambre de los presos políticos de Palestine Action

Tres activistas de Palestine Action encarcelados en el Reino Unido –Heba Muraisi, Kamran Ahmed y Lewie Chiaramello– han dado por finalizada una histórica huelga de hambre de 73, 66 y 52 días respectivamente tras lograr que el gobierno laborista de Keir Starmer cancele una licitación de 2.000 millones de libras con Elbit Systems UK, la filial británica de la mayor empresa armamentística israelí. Un cuarto activista, Umer Khalid, mantiene la huelga y ha anunciado que escalará a huelga de hambre y sed en diez días si no hay más avances.
Porque nadie aguanta 52 días sin comer
Una persona normal no aguanta 52 días sin comer