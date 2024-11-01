edición general
Historias para no dormir: El doble

Historias para no dormir: El doble  

Luis tiene problemas en su matrimonio con la hija de su jefe. Sin embargo, encuentra la solución idónea para su problema: un humanoide. Basado en un relato de Ray Bradbury.

| etiquetas: historias para no dormir , narciso ibáñez serrador
3 comentarios
Pertinax
Meneo, y después me la veo.
haprendiz
#1 Qué grande era Chicho. :hug:

A pesar de todas las limitaciones técnicas y la censura política de la época, era capaz de crear un capítulo tan adelantado a su tiempo como este, digno de Black Mirror (salvando las distancias).
mikhailkalinin
#2 Un poco narcisista para mí gusto. Aunque creo que le viene de padre
