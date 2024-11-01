·
5
29 clics
29
clics
Historias para no dormir: El doble
Luis tiene problemas en su matrimonio con la hija de su jefe. Sin embargo, encuentra la solución idónea para su problema: un humanoide. Basado en un relato de
Ray Bradbury
.
|
etiquetas
:
historias para no dormir
,
narciso ibáñez serrador
3 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
*
Meneo, y después me la veo.
1
K
19
#2
haprendiz
#1
Qué grande era Chicho.
A pesar de todas las limitaciones técnicas y la censura política de la época, era capaz de crear un capítulo tan adelantado a su tiempo como este, digno de
Black Mirror
(salvando las distancias).
2
K
32
#3
mikhailkalinin
#2
Un poco narcisista para mí gusto. Aunque creo que le viene de padre
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
