La historia secreta de Israel sobre la contratación de criminales de guerra nazis: el mito de la justicia y la realidad de la traición (EN)
Desde el inventor de los camiones de gas hasta el comando favorito de Hitler, el Mossad reclutó nazis como agentes y asesinos, todo mientras proclamaba “Nunca más” al mundo.
etiquetas
:
sionismo
,
israel
,
nazis
,
alemania
3 comentarios
#1
drstrangelove
No es ningún secreto que sionistas y nazis se llevaban bastante bien.
1
K
20
#2
powernergia
Angelitos.
0
K
12
#3
arreglenenlacemagico
tan secreta que esta en la wiki
0
K
7
