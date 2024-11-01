edición general
18 meneos
35 clics
La historia secreta de Israel sobre la contratación de criminales de guerra nazis: el mito de la justicia y la realidad de la traición (EN)

La historia secreta de Israel sobre la contratación de criminales de guerra nazis: el mito de la justicia y la realidad de la traición (EN)

Desde el inventor de los camiones de gas hasta el comando favorito de Hitler, el Mossad reclutó nazis como agentes y asesinos, todo mientras proclamaba “Nunca más” al mundo.

| etiquetas: sionismo , israel , nazis , alemania
15 3 0 K 361 cultura
3 comentarios
15 3 0 K 361 cultura
#1 drstrangelove
No es ningún secreto que sionistas y nazis se llevaban bastante bien.
1 K 20
powernergia #2 powernergia
Angelitos.
0 K 12
#3 arreglenenlacemagico
tan secreta que esta en la wiki
0 K 7

menéame