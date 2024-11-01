Historia del pueblo de Soria que se cambió de nombre porque era "deprimente y malsonante"

El Consejo de Ministros aprobó el cambio de denominación de esta población soriana a mediados del siglo XX en respuesta a la petición del vecindario La primera referencia escrita sobre la localidad de Fuentelpuerco nos la facilita la estadística de las iglesias que había en la diócesis de Sigüenza el año de 1353. Documento redactado con el fin de saber cuál era el valor de ese Obispado, porque había sido requerido por el rey con objeto de cobrar «la décima» de las rentas.