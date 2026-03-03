·
10
meneos
19
clics
Hijo mayor del ayatolá Jamenei elegido líder supremo para sustituir a su padre [ENG]
Mojtaba Jamenei, de 56 años, fue designado para asumir el control del país por la Asamblea de Expertos de Irán, un poderoso organismo de clérigos, informó Iranian International el martes.
|
etiquetas:
:
jamenei
,
iran
,
eeuu
,
israel
8
2
0
K
107
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
107
actualidad
#1
surco
*
Pues tiene que llegar de un contento.......lo digo porque que maten a tu padre te suele dar voluntad de diálogo
7
K
102
#4
MenéameApesta
#1
Van a echar de menos al anterior. Que lo quieran aceptar o no, la política exterior de Irán de las últimas décadas fue bastante razonable, incluso respetable si la comparas con la de los imanes.
3
K
38
#5
verdor
#1
A mi me da que eso es lo que les ha convencido
1
K
22
#8
Pacman
#1
como se llama este? Iñigo?
1
K
30
#9
Spirito
*
#1
Es el sucesor de "Jesucristo" en la rama del islam chií.
No es moco de pavo, eh, puesto que se supone que lleva la sangre de "Jesucristo" (Mahoma)
Que a su padre lo crucificaran o sacrificaran los EEUU (mártir) le da aún más valor espiritual.
Para más de 700 millones de personas creyentes en Dios, y que son buenas personas que creen de verdad en el amor, la compasión, la tolerancia entre humanos... lo creen como el verdadero sentido de vida y Dios es eso, es y lo sienten así.
0
K
9
#7
starwars_attacks
supongo que tendrá una misma linea política.
Anda que Irán va bien así...
1
K
18
#2
pascuaI
Pensé que hoy por la tarde se habían cargado a los 8.000 clérigos de Irán que estaban reunidos en el edificio para escoger al sucesor.
0
K
10
#6
Findeton
Esperanza de vida estimada: menos de 24h.
0
K
10
#3
pozz
Algo me dice que va a durar poco en el cargo....
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
