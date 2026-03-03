edición general
Hijo mayor del ayatolá Jamenei elegido líder supremo para sustituir a su padre [ENG]

Mojtaba Jamenei, de 56 años, fue designado para asumir el control del país por la Asamblea de Expertos de Irán, un poderoso organismo de clérigos, informó Iranian International el martes.

#1 surco *
Pues tiene que llegar de un contento.......lo digo porque que maten a tu padre te suele dar voluntad de diálogo :roll:
7 K 102
#4 MenéameApesta
#1 Van a echar de menos al anterior. Que lo quieran aceptar o no, la política exterior de Irán de las últimas décadas fue bastante razonable, incluso respetable si la comparas con la de los imanes.
3 K 38
verdor #5 verdor
#1 A mi me da que eso es lo que les ha convencido xD
1 K 22
Pacman #8 Pacman
#1 como se llama este? Iñigo?
1 K 30
Spirito #9 Spirito *
#1 Es el sucesor de "Jesucristo" en la rama del islam chií.

No es moco de pavo, eh, puesto que se supone que lleva la sangre de "Jesucristo" (Mahoma)

Que a su padre lo crucificaran o sacrificaran los EEUU (mártir) le da aún más valor espiritual.

Para más de 700 millones de personas creyentes en Dios, y que son buenas personas que creen de verdad en el amor, la compasión, la tolerancia entre humanos... lo creen como el verdadero sentido de vida y Dios es eso, es y lo sienten así.
0 K 9
starwars_attacks #7 starwars_attacks
supongo que tendrá una misma linea política.

Anda que Irán va bien así...
1 K 18
#2 pascuaI
Pensé que hoy por la tarde se habían cargado a los 8.000 clérigos de Irán que estaban reunidos en el edificio para escoger al sucesor.
0 K 10
Findeton #6 Findeton
Esperanza de vida estimada: menos de 24h.
0 K 10
#3 pozz
Algo me dice que va a durar poco en el cargo....
0 K 6

