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El hermético grupo Bilderberg se reunió recientemente, pero ¿quién sabe qué dijo la élite mundial? (ING)

El hermético grupo Bilderberg se reunió recientemente, pero ¿quién sabe qué dijo la élite mundial? (ING)

La conferencia de este año tuvo muchos aspectos dignos de noticia, pero es un misterio por qué la prensa no habla de ello.

| etiquetas: bilderberg
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5 comentarios
5 2 0 K 80 actualidad
triste_realidad #1 triste_realidad
Han dicho que ya está bien, que era todo broma, que no son una mierda de seres y que ahora repartirán sus recursos para intentar asegurar una vida digna a todas las personas del mundo.
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#2 Pitchford
He oído que solo se descojonaron ruidosamente de los que les permitimos pagar cantidades ínfimas de las millonadas que ganan..
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manzitor #5 manzitor
El artículo menciona claramente quien está detrás del payaso de Trump y sus bufones.
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#3 luckyy
A estos sí que habria que gasearlos cuando estan reunidos y nos quitamos un problema rápidamente
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LázaroCodesal #4 LázaroCodesal
#3 Tu y Trump...los reyes de la diplomacia , la geopolítica y la negociación....
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menéame