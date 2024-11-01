·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8955
clics
Cuatro obreros quisieron acabar la jornada en las obras del nuevo circuito F1 de Madrid con una vuelta rápida en furgoneta
6085
clics
Filtran video vito quiles descompuesto ante jueza "rubén sánchez llora emocionado "va palante"
7650
clics
La portada de L'Espresso sobre los abusos en Cisjordania genera una respuesta enfurecida de Israel (EN)
6238
clics
La Embajada de Irán en España revoluciona las redes sociales al utilizar el icónico momento de Juanma Zamorano y Lourdes Gordillo para criticar la orden de Donald Trump
5335
clics
La Iniciativa Ciudadana para la suspensión total del Acuerdo UE-Israel alcanza 1 millón de firmas
más votadas
543
Alemania prohíbe los formatos de Microsoft en sus administraciones y lo hace vinculante para todos los niveles del gobierno
754
La Iniciativa Ciudadana para la suspensión total del Acuerdo UE-Israel alcanza 1 millón de firmas
491
Publicar gratis los temas de las oposiciones para democratizar el acceso: “Es una herramienta de justicia social”
504
Los audios secretos de Ana Rosa Quintana con Villarejo, claves para destapar que ‘El asturiano’ era Mariano Rajoy
467
Sánchez anuncia 19 acuerdos entre España y China y apuesta por Pekín como mediador en Oriente Medio
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
88
clics
El hermético grupo Bilderberg se reunió recientemente, pero ¿quién sabe qué dijo la élite mundial? (ING)
La conferencia de este año tuvo muchos aspectos dignos de noticia, pero es un misterio por qué la prensa no habla de ello.
|
etiquetas
:
bilderberg
5
2
0
K
80
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
80
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
triste_realidad
Han dicho que ya está bien, que era todo broma, que no son una mierda de seres y que ahora repartirán sus recursos para intentar asegurar una vida digna a todas las personas del mundo.
1
K
27
#2
Pitchford
He oído que solo se descojonaron ruidosamente de los que les permitimos pagar cantidades ínfimas de las millonadas que ganan..
0
K
19
#5
manzitor
El artículo menciona claramente quien está detrás del payaso de Trump y sus bufones.
0
K
11
#3
luckyy
A estos sí que habria que gasearlos cuando estan reunidos y nos quitamos un problema rápidamente
0
K
11
#4
LázaroCodesal
#3
Tu y Trump...los reyes de la diplomacia , la geopolítica y la negociación....
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente