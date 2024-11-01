Los hermanos Dalton existieron: la historia real tras los enemigos de Lucky Luke

Los hermanos Dalton, antagonistas por excelencia de Lucky Luke, existieron en realidad. Pero su vida no fue para nada graciosa y tres de ellos murieron como bandidos. Todo comenzó cuando los Dalton, aprovechando su puesto como agentes, empezaron a traficar con caballos y whisky en la Nación Osage, una práctica ilegal pero común en la época. (Grat, Bob, Bill y Emmett) Emmett, el más joven, recibió más de veinte disparos pero milagrosamente sobrevivió.